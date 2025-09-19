Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Apple, iPhone lansmanının ardından dünyada bir ilk olan ve iPhone'ları çok hızlı şarj etmeyi sağlayan 40W'lık dinamik şarj adaptörünü de satışa sundu. Peki henüz Türkiye'ye gelmeyen bu ürünü özel yapan şey ne?

Apple, 9 Eylül günü düzenlediği etkinliğinde iPhone 17 ailesini, yeni Apple Watch modellerini ve AirPods Pro 3'ü bizlerle buluşturdu. Ancak etkinlikle birlikte gelen ürünler yalnızca bunlar değildi. Lansmanın gölgesinde kalan "40W Dinamik Şarj Adaptörü" isimli yepyeni bir adaptör de tanıtıldı.

Bu adaptör ABD’de satışa çıksa da henüz Türkiye’ye gelmedi. Onu özel yapan şey ise türünün tek örneği olması. İyi de Apple’ın 40W’lık yeni dinamik adaptörünü bu kadar özel yapan ne? Gelin şirketin bu sene tanıttığı en iyi ürünlerden birine yakından bakalım.

Yeni 40W Dinamik Şarj Adaptörü ne sunuyor?

40W’lık USB-C bağlantı noktalı yeni dinamik şarj adaptörü, dünyada bir ilk olarak USB PD 3.2 AVS ve DPS desteğiyle geliyor. Peki bu ne demek? PD ve 3.2 kısımları güç dağıtımı ve son nesli ifade ederken AVS ise Ayarlanabilir Voltaj Desteği demek. Ancak onu burada onu eşsiz yapan şey DPS desteği. Bu sayede cihaz, küçük boyutuyla daha yüksek güç sunabiliyor, 40W’ın da üstüne çıkabiliyor.

DPS; Dinamik Güç Kaynağı anlamına geliyor. Böylece cihazın normal şarj adaptörleri gibi bir boyuta sahip olmasına rağmen maksimum 60W’a kadar güç sunabilmesi sağlanıyr. Yani 40W’lık bir cihazdan kısa süreliğine 60W güç alabiliyorsunuz.

iPhone’ları daha hızlı ve verimli şekilde şarj edebilecek (20 dakikada %50 şarja ulaşmasını sağlıyor)

iPhone 17 modelleriyle birlikte satışa sunulan dinamik şarj adaptörü, telefonlara sınırlı süreliğine daha yüksek voltaj sağlayarak onların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlayabilecek. “Dinamik” olması sayesinde telefonunuzun ihtiyacına göre voltajı değiştirebiliyor ve böylece çok daha verimli şarja imkân tanıyor. Ayarlanabilir voltaj (AVS) aslında günümüzde farklı adaptörlerde de var ve gücün şarj sırasında küçük adımlarla ayarlanabilir olmasını sağlıyor. Ancak hem AVS hem de dinamik özellikli bir adaptör piyasada yok.

Yapılan testlere göre dinamik şarj adaptörü, yaklaşık 18 dakika boyunca telefonlara sabit 60W maksimum güç verebilecek. Bunun bilgisayarlar için bile çok iyi bir oran olduğunu söyleyebiliriz. iPhone'lara, yeni adaptör ile yalnızca 20 dakika içinde %50 şarja kadar çıkabiliyor. MacBook Pro’ların yüksek voltajlı şarj cihazları kullandığınızda bile 30 dakikada bu orana ulaşıyorsunuz. Yani iPhone modellerinde daha hızlı şarj için harika bir ürün diyebiliriz.

*40W Dinamik Şarj Adaptörü (sol) & 20W iPhone şarj adaptörü (sağ)

Tüm yüksek güç özelliklerine rağmen boyutu da oldukça küçük. Öyle ki Apple’ın iPhone’lar için sunduğu 42,5 mm’lik klasik 20W’lık şarj adaptörüyle neredeyse aynı boyutlara sahip. Tam oranlar açıklanmadı 20W'lık olanla arasında minik farklar olduğunu görebiliyoruz. Isınma konusunda ise pek bilgi yok. Reddit gibi yerlerden yapılan paylaşımlar, adaptörün ısındığını ancak öyle diğer markalar gibi el yakacak seviyelere gelmediğini aktarmış.

Türkiye’ye gelecek mi?

Apple’ın 40W’lık dinamik şarj adaptörü ABD’de 40 dolarlık fiyattan satışa çıktı. Maalesef henüz Türkiye’de bulunmuyor. Ülkemize gelip gelmeyeceği, gelse de bunun ne zaman olacağı konusunda da henüz bir bilgi bulamadık. Gelirse ülkemizdeki iPhone sahipleri tarafından da büyük ilgi göreceğini söyleyebiliriz. Tabii ki fiyatı biraz tuzlu. 20W’lık versiyonun 2 katına satılıyor. Türkiye’ye gelirse 2 bin TL seviyelerinde olabilir.