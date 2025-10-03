Tümü Webekno
iPhone 17 ve iPhone 17 Pro satış adetleri beklentileri aştı

Morgan Stanley’ye göre iPhone 17 serisinin satış performansı beklenenden daha güçlü. Bu, Apple hisseleri ve gelecek iPhone döngüleri için umut verici.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın iPhone 17 ve 17 Pro satışları, piyasadaki beklentilerin üzerine çıkarak yatırımcılara güven verdi. Morgan Stanley, bu güçlü performans sonrası Apple’ın hisse hedef fiyatını 240 dolardan 298 dolara yükseltti.

Analistler, iPhone 17 döngüsünün başlangıçta bu kadar güçlü olmasının Apple için olumlu bir sinyal olduğunu belirtti. Bu durum, yaklaşan iPhone 18 modellerine olan ilgiyi de şimdiden artırıyor.

Ayrıca Morgan Stanley, yatırımcıların Apple’a olan güveninin yeniden yükselişe geçtiğini ve bu satış başarısının uzun vadeli büyümeye katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Apple, mali sonuçlarını Ekim sonunda açıklayacak. O zamana kadar iPhone 17 satışlarının etkisi daha net bir şekilde görülebilecek.

