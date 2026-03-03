Tümü Webekno
iPhone 17e İçin Apple Tarihinin En İlginç Reklamlarından Biri Yayınlandı [Video]

Apple, yeni ucuz iPhone'u iPhone 17e'yi tanıttı. Bu telefon için oldukça ilgi çekici bir reklam da yayımlandı.

iPhone 17e İçin Apple Tarihinin En İlginç Reklamlarından Biri Yayınlandı [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu hafta boyunca yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturmayı planlıyordu. İlk duyuru da dün akşam saatlerinde geldi. Teknoloji devi, çok beklenen yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e’yi resmen tanıttı. Cihaz, tasarım olarak aynı kalsa da teknik açıdan önemli iyileştirmelerle geliyordu.

Tabii ki iPhone 17e ile birlikte birçok tanıtım da şirket tarafından yayımlandı. Bunlardan biri de YouTube üzerinden yayımlanan iPhone 17e reklamıydı. Bu reklamdaki ilginç yaklaşım kullanıcıların ilgisini çekti.

iPhone 17e’nin dikkat çeken reklamı

iPhone 17e için yayımlanan reklama baktığımızda “Çok Daha Aza Çok Daha Fazlası” mottosuyla çekilen bir video olduğunu görebiliyoruz. Bu hızlı templu reklamda, iPhone 17e modelinin neler kullanıcıya ne gibi yenilikler yaklaşık 1 dakika 12 saniye boyunca detaylı bir şekilde değiniliyor.

Hızlı tempolu, sade, özelliklere odaklanan, çok eğlenceli bir reklam olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şirket; farklı türlerden birçok görüntüyü, görsel efektleri, komik videoları da hızlı geçişlere sahip bu videoda kullanmış.

Örneğin Apple'ın pazarlama materyallerinde pek göremeyeceğimiz kırmızı ok ile kamerayı işaret edip kocaman "48 MP" yazması. Sonuç olarak da ortaya oldukça iyi, izleyeni ekrana kilitleyip ilgi çekmeyi başaran güzel bir reklam çıktığını söyleyebiliriz.

iPhone 17e modeli, 4 Mart günü 54.999 TL’den başlayan fiyatlarla ön siparişe açılacak, satışa ise 11 Mart günü çıkacak. Aşağıdaki içeriğimizden tüm detaylarını görebilirsiniz.

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
