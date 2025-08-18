Akıllı telefon pazarında her yıl yeni modeller merakla bekleniyor. Apple’ın uygun fiyatlı iPhone serisi de bu beklentinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Seriye eklenecek yeni model hakkında ortaya çıkan sızıntılar teknoloji gündeminde dikkat çekiyor. Son sızıntılar, iPhone 17e’nin nasıl bir tasarımla ve hangi donanım özellikleriyle geleceğine dair ipuçları veriyor.

Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtması beklenen iPhone 17e modeliyle ilgili yeni söylentiler gündemde. Sızan bilgilere bakılırsa telefon, tasarımda yapılacak değişiklikler ve dinamik ada desteğiyle selefinden farklı bir çizgiye taşınacak gibi görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17e, A19 işlemciden güç alacak ve yepyeni bir tasarıma kavuşacak. Apple’ın bu hamlesi serinin gelecekteki yönünü de şekillendirecek gibi görünüyor.

6,1 inç OLED ekran ve 48 MP kamera ile geliyor

Mevcut iPhone 16e, iPhone 13 ve iPhone 14’teki gibi çentikli bir ekran yapısına ve A18 çipine sahipken, yeni modelin iPhone 15 tasarımına daha yakın olması bekleniyor. Bu da daha yuvarlatılmış çerçeveler ve dinamik ada bu modelde de karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Sızıntılara göre iPhone 17e, 6,1 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olacak ve bu ekran 60 Hz yenileme oranı sunacak. Ön tarafta 12 MP çözünürlüklü kamera ve Face ID bulunurken, arka tarafta 48 MP çözünürlüklü tek kamera yer alacak. Modelin en dikkat çekici yanı ise serinin düşük fiyatlı seçeneği olmaya devam etmesi.

Apple’a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 17e, gelecek yılın başında tanıtılacak. iPhone 17e, uygun fiyatlı iPhone serisinde dikkat çeken bir güncelleme olacak gibi görünüyor.