Akıllı telefon kullanıcıları için pil ömrü, günlük deneyimin en kritik unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle yoğun kullanım gerektiren günlerde cihazın şarj süresini uzatacak çözümler büyük önem taşıyor. Apple, iOS 26 ile bu ihtiyaca yönelik yeni bir pil yönetim seçeneğini kullanıma sunuyor.

Apple, iOS 26 ile iPhone’lara “Uyarlanabilir Güç” adında yeni bir pil ayarı ekliyor. Bu özellik telefonunuzu ne kadar yoğun kullandığınıza bakarak küçük performans ayarlamaları yapıyor ve böylece pilinizin biraz daha uzun gitmesini sağlıyor. Gün içinde telefonu elinden düşürmeyenler için gayet işe yarar bir seçenek gibi görünüyor.

Uyarlanabilir Güç, Ayarlar > Pil > Güç Modu bölümünde bulunuyor. Düşük Güç Modu’ndan farkı ise performansı sert bir şekilde kısmadan pili biraz daha idareli kullanması. Telefonunuzu yoğun kullandığınızı fark ettiğinde, ekran parlaklığını hafifçe düşürebiliyor ya da bazı işlemleri biraz daha yavaş yaparak pilden tasarruf sağlıyor.

Yüksek kullanımda pil ömrünü uzatan yeni iOS 26 özelliği

Apple’a göre bu özellik, pili normalden hızlı tükettiğiniz zaman devreye giriyor. Günlük, sakin kullanımda fark edilir bir değişiklik olmuyor. Ama telefonu yoğun kullandığınızda pilin biraz daha uzun dayanmasına destek oluyor. Düşük Güç Modu ise her zamanki gibi pil %20’ye düştüğünde otomatik açılıyor.

Uyarlanabilir Güç, sadece Apple Intelligence destekli iPhone’larda çalışıyor. Yani bu özellikten faydalanmak için iPhone 16 serisi ya da daha yeni bir modele ya da iPhone 15 Pro veya Pro Max’e sahip olmanız gerekiyor.