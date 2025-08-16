Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken, yeni iPhone modelleriyle ilgili söylentiler de artıyor. Apple’ın üst seviye modeli olması beklenen iPhone 17 Pro Max, kamera sistemi ve tasarımında önemli yeniliklerle gündemde. Sızıntılar, bu modelin özellikle fotoğraf ve video yeteneklerinde dikkat çekecek geliştirmelerle geleceğini öne sürüyor.

Apple’ın yakında tanıtılması beklenen iPhone 17 Pro Max modeliyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Sızdırılan bilgilere göre bu model, daha yüksek çözünürlüklü bir telefoto kamera ve gelişmiş optik zoom özellikleriyle gelebilir. Hatta bu değişikliklerin telefonun tasarımında da dikkat çekici farklılıklar yaratacağı konuşuluyor.

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Pro Max, mevcut modeldeki 12 MP telefoto kamera yerine 48 MP’lik yepyeni bir lensle gelebilir. Bu sayede yakınlaştırılmış fotoğraflarda çok daha fazla detay yakalanabileceği ve 8x’e kadar optik zoom yapılabileceği de beliritliyor.

5x’ten 8x’e optik zoom geçişi yapabilen yeni lens gündemde

İddialara göre yeni sistem, 5x ile 8x arasında optik zoom yaparken dijital kırpmaya ihtiyaç duymayan hareketli bir lense sahip olacak. Bu yeniliğin telefonun tasarımına da yansıyacağı söyleniyor. Hatta yeniden tasarlanan kamera sistemi yüzünden iPhone 17 Pro Max’in önceki modele göre daha büyük bir kamera çıkıntısıyla gelebileceği belirtiliyor.

Aynı zamanda telefonun biraz daha kalın olabileceği de konuşuluyor. Bunun hem yeni kamera sistemi hem de muhtemel batarya kapasite artışından kaynaklanabileceği düşünülüyor. Tabii, bu bilgiler güvenilir kaynaklardan gelse de kesinleşmiş değil. Yine de söylentiler, iPhone 17 Pro serisinin 48 MP telefoto kamera, gelişmiş video kayıt özellikleri ve 8K video desteği gibi yeniliklerle gelebileceğini gösteriyor.