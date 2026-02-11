Tümü Webekno
EN UCUZ iPhone GELİYOR | iPhone 17e Nasıl Olacak?

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın en uygun fiyatlı iPhone modeli olması beklenen iPhone 17e, sızıntılara göre önümüzdeki hafta tanıtılmaya hazırlanıyor.

Apple’ın geçtiğimiz yıl iPhone SE serisini sonlandırarak yerine konumlandırdığı “e” serisinin yeni üyesi olacak iPhone 17e, uygun fiyatlı iPhone arayanlara hitap etmeyi sürdürecek.

Ancak beklentisi yüksek olan kullanıcıların biraz hayal kırıklığına uğrayabileceğini şimdiden söylemek mümkün. iPhone 17e ne zaman çıkacak? Hangi özelliklere sahip olacak? iPhone 17e'nin Türkiye fiyatı ne kadar olacak gibi detayları videomuzda ele aldık. Keyifli seyirler!

