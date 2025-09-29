iPhone 17e'den Yeni Bilgiler Geldi: iPhone 16e'deki Hata Tekrarlanmayacak

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın gelecek yıl duyuracağı iPhone 17e ile ilgili konuştu. Yapılan açıklamaya göre Apple, iPhone 17e ile iPhone 17 arasındaki farkları belirginleştirecek. Tüketici, uygun fiyatlı iPhone'un neden ucuz olduğunu daha iyi anlayacak.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2026 yılında duyurması muhtemel olan uygun fiyatlı telefonu "iPhone 17e" ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Power On bülteninin bu hafta yayımlanan sayısında paylaşılan bilgiler, Apple'ında bu telefonla ilgili radikal bir karar aldığını gözler önüne seriyor.

Apple, iPhone 16e'de dikkat çeken işlere imza atmıştı. Mesela bu akıllı telefon ile iPhone 16 arasında önemli bir farklılık yoktu. İkinci kameradan vazgeçen standart bir kullanıcı, iPhone 16 yerine biraz daha uygun fiyatlı olan iPhone 16e'yi pekâlâ tercih edebilirdi.

iPhone 17e'de böyle bir durum yaşanmayacak!

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 17e ile iPhone 17 arasında önemli teknik farklılıklar olacak. Tüketici, iPhone 17e'nin neden daha ucuz olduğunu rahatlıkla anlayabilecek. Apple, böylelikle hem iPhone 17'yi tüketici gözünde düşürmemiş olacak hem de gerçekten "uygun fiyat" durumunu karşılayan bir telefonla karşımıza çıkmış olacak.

Peki iPhone 17e'de hangi özellikler bulunacak? iPhone 17'den nasıl ayrılacak? Mesela iPhone 17'de 120 Hz ProMotion ekran var. iPhone 17e, 60 Hz ProMotion ekranla gelecek. Ayrıca bu akıllı telefonda iPhone 16'da kullanılan kamera sensörlerini göreceğiz. iPhone 17'de kullanıma sunulan yeni nesil kamera kurulumu, yeni modele aktarılmayacak.