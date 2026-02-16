iPhone 18 Pro ve Pro Max'te Yer Alması Neredeyse Kesin Olan 5 Yeni Özellik

Yeni bir sızıntı, iPhone 18 Pro'da yer alması neredeyse kesin olan 5 yeni özelliği bizlere gösterdi.

yılını kutlayan Apple, her sene olduğu gibi 2026’yı da dolu dolu geçirmeyi planlıyor. Tabii ki bu yılın en çok beklenen modelleri hiç şüphesiz iPhone 18 telefonlar. Peki iPhone 18 Pro modellerinde ne gibi yenilikler göreceğiz. Şimdiye kadar bu konuda çok sızıntı gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise buna yenileri eklendi.

Yatırım firması GF Securities’den güvenilir bir kaynak olan Jeff Pu, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde yer alacak 5 önemli yeni özelliği listeledi. Bu özelliklerin telefonlarda yer almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

iPhone 18 Pro modellerinde yer alacak 5 yeni özellik

Daha küçük dinamik ada : Apple'ın telefonlarda Face ID sensörünü ekran içine taşıması bekleniyor. Böylece Dinamik Ada için gereken alan küçülecek ve adanın daha küçük, Android telefonları andıran bir tasarımla geldiğini göreceğiz.

: Apple'ın telefonlarda Face ID sensörünü ekran içine taşıması bekleniyor. Böylece Dinamik Ada için gereken alan küçülecek ve adanın daha küçük, Android telefonları andıran bir tasarımla geldiğini göreceğiz. Değişken diyafram : Her iki iPhone 18 Pro modelinde de bulunan ana 48 megapiksel Fusion kameranın, kullanıcıların kameranın lensinden geçen ve sensöre ulaşan ışık miktarını kontrol etmelerini sağlayacak değişken diyafram açıklığıyla gelmesi bekleniyor. Bu, alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak.

: Her iki iPhone 18 Pro modelinde de bulunan ana 48 megapiksel Fusion kameranın, kullanıcıların kameranın lensinden geçen ve sensöre ulaşan ışık miktarını kontrol etmelerini sağlayacak değişken diyafram açıklığıyla gelmesi bekleniyor. Bu, alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak. A20 Pro çip : Apple, iPhone 18 Pro modellerinde 2 nm sürecinden geçmesi beklenen yeni nesil en gelişmiş mobil işlemcisini kullanacak. Yeni çipin bir önceki nesillere kıyasla önemli performans iyileştirmeleri ve güç verimliliğiyle gelmesi bekleniyor.

: Apple, iPhone 18 Pro modellerinde 2 nm sürecinden geçmesi beklenen yeni nesil en gelişmiş mobil işlemcisini kullanacak. Yeni çipin bir önceki nesillere kıyasla önemli performans iyileştirmeleri ve güç verimliliğiyle gelmesi bekleniyor. N2 çip : Tüm iPhone 17 ve iPhone Air modelleri, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread özelliklerini sağlayan Apple tasarımı N1 çipine sahipti. Apple, iPhone 18 Pro'da ise bu çipin yeni nesli olacak N2'yi kullanacak. Çok daha iyi bağlantı özellikleri sunacağını tahmin edebiliriz.

: Tüm iPhone 17 ve iPhone Air modelleri, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread özelliklerini sağlayan Apple tasarımı N1 çipine sahipti. Apple, iPhone 18 Pro'da ise bu çipin yeni nesli olacak N2'yi kullanacak. Çok daha iyi bağlantı özellikleri sunacağını tahmin edebiliriz. C2 modem: Apple'ın 5G ve LTE için özel olarak geliştirdiği C1 hücresel modemi, geçen yıl iPhone 16e'de ilk kez kullanılmıştı ve ardından iPhone Air'de C1X çipi yer almıştı. Şİrket, yeni telefonlarında ise 3. nesil modemi olacak C2'yi kullanacak. Bağlantıdan enerji verimliliğine kadar her konuda önceki nesillerden daha iyi bir modem olacağını söyleyebiliriz.

Yukarıda gördükleriniz iPhone 18 Pro modellerinde yer alacak yeni özelliklerden sadece bazıları. Tabii ki Apple’ın çok daha farklı özellikleri cihazlara eklemesini bekliyoruz. Telefonlar, Eylül 2026’da tanıtılacak.