Tümü Webekno
Nike ayakkabılarda indirim! Telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunan Redmi Note 15 Serisi Türkiye'de! İşte Fiyatları ve Özellikleri

Xiaomi, gerçekleştirdiği bir lansman ile Redmi Note 15 serisi telefonlarını resmen ülkemize getirdi. Cihazlar, üst düzey özellikleri uygun fiyata sunuyor.

Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunan Redmi Note 15 Serisi Türkiye'de! İşte Fiyatları ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, Ağustos ayında Çin’de tanıttığı yeni telefonları Note 15 serisinin global lansmanını gerçekleştirdi. Ülkemizde de cihazlar özelinde bizim de katıldığımız bir lansman düzenlendi ve telefonlar resmen ülkemize geldi. Seri; Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15’ten oluşuyor.

REDMI Titan Dayanıklılığı ile öne çıkan yeni seri, uzun ömürlü pil performansı, güçlendirilmiş darbe dayanıklılığı, geliştirilmiş toz ve suya karşı koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca seride; yenilenmiş kamera yetenekleri, amiral gemisi seviyesinde performans ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. İşte telefonların Türkiye fiyatları ve özellikleri.

Redmi Note 15 Türkiye fiyatı

not

Versiyon Fiyatı
8 GB +256 GB 16.999 TL

Redmi Note 15 teknik özellikleri
Ekran 6,77 inç, 120 Hz, 1080x2392 piksel, AMOLED
İşlemci MediaTek Helio G100 Ultra
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 108 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 6000 mAh (33W)

Redmi Note 15 Pro ve Pro 5G Türkiye fiyatı

pro5

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB (5G versiyo 26.999 TL
8 GB + 256 GB (4G versiyon) 20.999 TL
12 GB + 512 GB (4G versiyon) 24.999 TL

Redmi Note 15 Pro 5G teknik özellikleri
Ekran 6,83 inç, 120 Hz, 1280x2772 piksel, AMOLED
İşlemci Dimensity 7400 Ultra
RAM 8 GB
Depolama 256 GB (4G versiyonda 512 GB da sunuluyor)
Arka kamera 200 MP + 8 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 6580 mAh (45W)

Redmi Note 15 Pro+ Türkiye fiyatı

plus

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 32.999 TL

Redmi Note 15 Pro+ teknik özellikleri
Ekran 6,83 inç, 120 Hz, 1280x2772 piksel, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7s Gen 4
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 200 MP + 8 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 6500 mAh (100W)
Uygun Fiyata 108 MP Kamera Sunan POCO M8 Tanıtıldı: İşte Özellikleri Uygun Fiyata 108 MP Kamera Sunan POCO M8 Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

Nihayet: BYD, Manisa'daki Fabrikanın Yapımına Başladı!

Ocak 2026 Ford Fiyat Listesi: Ellerinde Hâlâ Focus Var!

Ocak 2026 Ford Fiyat Listesi: Ellerinde Hâlâ Focus Var!

Renault, Bakıp Bakıp İç Çekeceğiniz E-SUV Otomobili Filante'yi Tanıttı!

Renault, Bakıp Bakıp İç Çekeceğiniz E-SUV Otomobili Filante'yi Tanıttı!

Denizaltı Gibi Akıllı Saat Garmin Quatix 8 Pro Tanıtıldı: 80 km Açık Deniz Bağlantısı, 15 Gün Pil Ömrü ve Dahası

Denizaltı Gibi Akıllı Saat Garmin Quatix 8 Pro Tanıtıldı: 80 km Açık Deniz Bağlantısı, 15 Gün Pil Ömrü ve Dahası

Artık Alırken İki Kere Düşünmeyeceksiniz: OLED Ekranlarda Yaşanan Kronik Sorunlar Çözüldü

Artık Alırken İki Kere Düşünmeyeceksiniz: OLED Ekranlarda Yaşanan Kronik Sorunlar Çözüldü

Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]

Euro NCAP Tarihinde Bir İlk: MG3'ün Sürücü Koltuğu Koptu! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim