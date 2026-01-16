Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunan Redmi Note 15 Serisi Türkiye'de! İşte Fiyatları ve Özellikleri

Xiaomi, gerçekleştirdiği bir lansman ile Redmi Note 15 serisi telefonlarını resmen ülkemize getirdi. Cihazlar, üst düzey özellikleri uygun fiyata sunuyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Redmi, Ağustos ayında Çin’de tanıttığı yeni telefonları Note 15 serisinin global lansmanını gerçekleştirdi. Ülkemizde de cihazlar özelinde bizim de katıldığımız bir lansman düzenlendi ve telefonlar resmen ülkemize geldi. Seri; Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15’ten oluşuyor.

REDMI Titan Dayanıklılığı ile öne çıkan yeni seri, uzun ömürlü pil performansı, güçlendirilmiş darbe dayanıklılığı, geliştirilmiş toz ve suya karşı koruma özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca seride; yenilenmiş kamera yetenekleri, amiral gemisi seviyesinde performans ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunuluyor. İşte telefonların Türkiye fiyatları ve özellikleri.

Redmi Note 15 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB +256 GB 16.999 TL

Redmi Note 15 teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 120 Hz, 1080x2392 piksel, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G100 Ultra RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 108 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6000 mAh (33W)

Redmi Note 15 Pro ve Pro 5G Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB (5G versiyo 26.999 TL 8 GB + 256 GB (4G versiyon) 20.999 TL 12 GB + 512 GB (4G versiyon) 24.999 TL

Redmi Note 15 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran 6,83 inç, 120 Hz, 1280x2772 piksel, AMOLED İşlemci Dimensity 7400 Ultra RAM 8 GB Depolama 256 GB (4G versiyonda 512 GB da sunuluyor) Arka kamera 200 MP + 8 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6580 mAh (45W)

Redmi Note 15 Pro+ Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 32.999 TL

Redmi Note 15 Pro+ teknik özellikleri