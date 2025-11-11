iPhone Air 2'nin Ertelendiği Öne Sürüldü: İşte Nedeni

Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone Air 2 modelini erteleme kararı aldı. Bunun nedeni ise iPhone Air'ın satışlarının çok düşük olması.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında iPhone 17 serisini bizlerle buluşturmuştu. Bu seriyle birlikte şirket, Plus modelleri bırakıp yerine tamamen yeni iPhone Air’ı getirmişti. iPhone Air, 5,6 mm kalınlığıyla tarihin en ince tasarımlı iPhone’u olarak kayıtlara geçiyor ve şirket tarafından devrim niteliğinde bir tasarım olarak görülüyordu.

Ancak geçen birkaç ayın ardından bu ince tasarım telefon yaklaşımının pek de müşterilerde tutmadığı görülmüş, iPhone Air satışları düşük seviyelerde kalmıştı. Şimdi ise iPhone Air 2’yle ilgili bilgiler geldi.

Düşük satışlar nedeniyle iPhone Air 2 ertelenmiş olabilir

The Information’ın sektör kaynaklarından edindiği bilgiler göre Apple, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtmayı planladığı iPhone Air 2 modelini erteleme kararı aldı. Normalde cihazın Eylül 2026’da gelmesi bekleniyordu ancak yeni kararla bu değişti ve daha ileri bir tarihe itildi. 2027 yılının başlarında geldiğini görebiliriz.

Bu ertelemenin ana nedeninin iPhone Air modelinin hiç ilgi görmemesi olduğu söyleniyor. Tüm iddialar, cihaz çıktığından beri satışların düşük olduğu yönünde. Öte yandan şirket, bu düşük satışlar yüzünden cihazın üretimini de ciddi anlamda düşürmüş durumda.

iPhone Air, tasarım konusunda dikkat çekici olsa da bu incelik nedeniyle birçok konuda fedakarlık yapıyordu. Daha düşük pil ömrü, tekli kamera gibi özelliklerle gelmesine rağmen fiyatı hâlâ yüksekti. Kullanıcılar da ince tasarımdan ziyade özelliklere önem verdikleri için bu telefona ilgil göstermedi.

Şirket, son yıllarda birçok farklı iPhone modelini denedi. İlk olarak iPhone mini isimli modelleri görmüştük. O cihazlar başarısız olmuş, yerlerini Plus’a bırakmıştı. Aynı şekilde Plus modeller de başarısızı oldu ve yerini Air’a bıraktı. Görünüşe göre Apple durumu düzeltemezse Air için de benzer bir son olabilir.