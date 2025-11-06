Apple, iPhone Air 2'ın Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı

Güvenilir bir kaynaktan ortaya çıkan iddiaya göre Apple, çift kameralı yeni iPhone Air 2 üzerinde çalışmalarına başlamış durumda.

Her ne kadar satışları beklentilerin altında kaldığı söylense de ince iPhone modeli iPhone Air’in ikinci modeli üzerinde çalışmaların başladığı ortaya çıktı. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Apple, 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan yeni iPhone Air 2'de çift arka kamera sistemine geçmeyi değerlendiriyor. Bu yeni tasarım, 48 MP Fusion ana kamera ile birlikte 48 MP Fusion ultra geniş kamerayı bir araya getirecek.

Sızıntılara göre Apple, mevcut yatay kamera tasarımını koruyacak ancak ikinci lensi aynı düzleme yerleştirecek. Bu da cihazın iç yapısında önemli bir yeniden düzenleme gerektirebilir. Şirketin, iPhone Air serisini ince ve hafif tutma hedefini sürdürdüğü ancak yeni kamera modülünün pil kapasitesini etkileyebileceği konuşuluyor.

Yeni iPhone Air 2 böyle görünecek:

Analist Ming-Chi Kuo’nun iddialarına göre Apple, iPhone Air 2'yi 2026’nın ikinci yarısında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modeliyle birlikte tanıtacak. Ayrıca 2027’nin ikinci yarısında daha büyük ekranlı üçüncü nesil bir iPhone Air modelinin de yolda olduğu belirtiliyor.

Yine de kulislerdeki bilgiye göre Apple, iPhone Air'in Çin dışında gösterdiği satış performansından memnun değil. Bu nedenle Apple’ın gelecekteki planlarında değişikliğe gitme olasılığı da hâlâ masada.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.