Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

JerryRigEveryThing'den Beklenen Video Geldi: İşte iPhone Air Bükülme Testleri ve Sonuçları [Video]

Apple'ın ultra ince yeni modeli iPhone Air, piyasaya çıkar çıkmaz sert dayanıklılık testlerine tabi tutuldu. Özellikle bükülme testleri, cihazın beklenenin üzerinde bir sağlamlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

JerryRigEveryThing'den Beklenen Video Geldi: İşte iPhone Air Bükülme Testleri ve Sonuçları [Video]
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple'ın şimdiye kadarki en ince telefonu olan iPhone Air, 5.6 mm'lik rekor kalınlığıyla ilk bakışta kırılgan bir yapıya sahip olduğu izlenimi veriyordu. Ancak teknoloji meraklıları ve içerik üreticileri, bu ön yargıyı yıkmak veya doğrulamak amacıyla cihazı kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutuyor.

Uygulanan bükülme testlerinde iPhone Air, belirli bir esneme yaşasa da ekranın kırılmadığı ve cihazın çalışmaya devam ettiği görüldü. Kullanılan malzeme kalitesi ve gövde yapısı, telefonun tahmin edilenden daha sağlam olmasını sağladı.

Sonuç olarak iPhone Air, yalnızca inceliğiyle değil, dayanıklılığıyla da dikkat çekti. Kırılma endişelerine rağmen testlerden başarılı çıkan model, günlük kullanımda güven veren bir sağlamlık sunduğunu kanıtladı.

iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim