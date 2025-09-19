JerryRigEveryThing'den Beklenen Video Geldi: İşte iPhone Air Bükülme Testleri ve Sonuçları [Video]

Apple'ın ultra ince yeni modeli iPhone Air, piyasaya çıkar çıkmaz sert dayanıklılık testlerine tabi tutuldu. Özellikle bükülme testleri, cihazın beklenenin üzerinde bir sağlamlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

Apple'ın şimdiye kadarki en ince telefonu olan iPhone Air, 5.6 mm'lik rekor kalınlığıyla ilk bakışta kırılgan bir yapıya sahip olduğu izlenimi veriyordu. Ancak teknoloji meraklıları ve içerik üreticileri, bu ön yargıyı yıkmak veya doğrulamak amacıyla cihazı kapsamlı dayanıklılık testlerine tabi tutuyor.

Uygulanan bükülme testlerinde iPhone Air, belirli bir esneme yaşasa da ekranın kırılmadığı ve cihazın çalışmaya devam ettiği görüldü. Kullanılan malzeme kalitesi ve gövde yapısı, telefonun tahmin edilenden daha sağlam olmasını sağladı.

Sonuç olarak iPhone Air, yalnızca inceliğiyle değil, dayanıklılığıyla da dikkat çekti. Kırılma endişelerine rağmen testlerden başarılı çıkan model, günlük kullanımda güven veren bir sağlamlık sunduğunu kanıtladı.