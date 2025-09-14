Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

En İnce iPhone "iPhone Air" Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 5 Önemli Detay

Apple, şimdiye kadarki en ince iPhone olan iPhone Air'ı tanıttı. Biz de iPhone Air hakkında muhtemelen bilmediğiniz küçük ama önemli detayları derledik.

En İnce iPhone "iPhone Air" Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 5 Önemli Detay
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 9 Eylül akşamı gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni iPhone modellerini resmen buluşturdu. Bunlar arasında en çok dikkat çeken cihaz ise şüphesiz tamamen yeni bir model olan ve Plus’ın yerine geçen **iPhone Air’**dı. iPhone Air, 5,6 mm ile tarihin en ince iPhone’u olarak geliyordu.

iPhone Air’ın ön siparişleri başlamışken size bu telefonla ilgili daha fazla bilgi verelim dedik. Bu içeriğimizde iPhone Air hakkında muhtemelen bilmediğiniz bazı küçük detayları listeliyoruz. Bu detaylar, cihazı satın alma konusunda kararsız kalanlar için de yardımcı olabilir.

iPhone Air hakkında muhtemelen bilmediğiniz 5 detay

Sadece 1 hoparlörü var

air1

Apple, iPhone Air modelinde yalnızca 1 adet hoparlör kullanıyor. Sadece kulağınızı koyduğunuz üst tarafta bir hoparlör mevcut. Diğer iPhone’ların aksine alt tarafa hoparlör koyulmamış. Şirket, bunu cihazın ultra ince tasarımını korumak için yapıyor. Alt kısımda sadece mikrofonlar var.

Dinamik Ada diğer iPhone’lara göre daha aşağıda

air2

iPhone 17 Air modelinde Dinamik Ada, diğer iPhone 17 modellerine kıyasla biraz daha aşağıya konumlandırılmış. Dikkatli bakarsanız bunu görebilirsiniz. Apple’ın bu tercihinin nedeni yine çok ince tasarımı.

30 dakikada %50 şarj olabiliyor

ai

Apple’a göre iPhone Air modeli yaklaşık 30 dakikada %50 seviyesinde şarj olabilecek. Karşılaştırma yapacak olursak iPhone 17 Pro modelleri %50’ye 20 dakikada ulaşabiliyor. Bunlar dışında iPhone Air’ın MagSafe kablosuz şarjının 20W’l sınırlı olduğunu belirtelim. Pro’larda 25W sunuluyor.

Tam portre moduna sahip ilk tek kameralı iPhone

airkamera

iPhone Air, tek kameralı iPhone’lar için bir ilke imza atıyor. Şimdiye kadar çıkan tek kameralı iPhone’larda portre modu her zaman sınırlı yeteneklere sahipti. Geçen yıl çıkan iPhone 16e’de bile bu vardı ve portre modu yalnızca insanlar ve evcil hayvanlarla sınırlıydı.

Ancak iPhone Air, bunu değiştiriyor. **Herhangi bir nesne için portre çekimi, derinlik kontrolü, odaklama ayarlama, portre fotoğraflarda HDR, daha fazla detay, canlı renkler ve gelişmiş düşük ışık performansıyla **tam portre modunu kullanıcıya sunarken tek kameralı bir iPhone’lar arasında en iyi performansı veriyor.

İşlemcisinde iPhone 17 Pro’ya kıyasla 1 GPU çekirdeği eksik

a19pro

iPhone Air modeli, Apple’ın şu andaki en iyi işlemcisi olan A19 Pro modeliyle geliyor. Ancan iPhone 17 Pro’lardaki A19 Pro ile iPhone Air’daki A19 Pro arasında fark var. Öyle ki **iPhone Air modelinde 5 çekirdekli GPU yapısı **bulunuyor. iPhone 17 Pro’lardaki işlemcide ise 6 çekirdekli GPU var. Bu da iPhone Air’ın grafik konusunda küçük de olsa aşağıda olabileceği anlamına geliyor.

iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Eylül 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Modelleri Belli Oldu

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

Fenerbahçe'den FC 26 'Rating Challenge' Videosu Geldi [Video]

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

HBO Max Fiyatlarına Zam Geleceği Açıklandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Javascript Tarihinin En Büyük Hack Olaylarından Biri Yaşandı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Oyun dünyasını kasıp kavuran Hollow Knight: Silksong, Android telefonlarda çalıştırıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim