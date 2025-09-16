iPhone Air vs Samsung Galaxy S25 Edge Karşılaştırma: Hangi İnce Telefon Daha İyi?

Akıllı telefon dünyasının iki ezeli rakibi Apple ve Samsung, 2025 yılında da çok önemli işler yaptılar. Apple, inceliği ve gücü titanyum bir gövdede birleştiren iPhone Air ile tasarımda yeni bir sayfa açarken; Samsung, Galaxy S25 Edge ile kamera ve ekran teknolojisindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Her iki cihaz da kendi ekosistemlerinin en son yeniliklerini ve en güçlü donanımlarını sunarak zirve için yarışıyor.
Bu içeriğimizde iPhone Air ile Galaxy S25 Edge'in tasarımından performansına, kamerasından yapay zekâ yeteneklerine kadar tüm özelliklerini derinlemesine inceleyeceğiz. İki telefon arasındaki temel farkları, birbirlerine karşı sundukları avantajları ve dezavantajları ortaya koyarak, hangi telefonun sizin için daha doğru bir tercih olduğunu bulmanıza yardımcı olacağız. Gelin, bu iki teknoloji devinin mücadelesine yakından bakalım.
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge tasarımı:
Tasarımda iki telefon da premium malzemeler ve modern çizgiler sunuyor. iPhone Air, 5,64 mm'lik ultra ince yapısı ve titanyum çerçevesiyle zarafet ve dayanıklılığı birleştiriyor. Galaxy S25 Edge ise 5.8 mm inceliği ve kavisli hatlarıyla ele rahat oturan bir yapıya sahip. Her iki telefon da suya ve toza karşı dayanıklılık sunarak kullanıcılarına güven veriyor.
|Özellikler
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Boyutlar
|156,2 x 74,7 x 5,64 mm
|158,2 x 75,6 x 5,8 mm
|Ağırlık
|165 gram
|163 gram
|Kasa
|Titanyum
|Titanyum
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|IP68
|Renkler
|Gök Mavisi, Uçuk Altın Rengi, Pamuk Beyazı, Uzay Siyahı
|Gümüş, Gece Siyahı, Buz Mavisi
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge ekranı:
Ekran kanadında oldukça iddialı iki modelle karşı karşıyayız. Galaxy S25 Edge, 6.7 inçlik Quad HD+ çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X paneliyle daha yüksek piksel yoğunluğu sunuyor. iPhone Air ise 6.5 inçlik Super Retina XDR ekranı, 3000 nit'e varan parlaklığı ve ProMotion teknolojisiyle akıcı ve canlı bir görsel deneyim vaat ediyor.
|Özellikler
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Ekran Boyutu
|6.5 inç
|6.7 inç
|Ekran Teknolojisi
|Super Retina XDR (OLED)
|Dynamic AMOLED 2X
|Çözünürlük
|2736 x 1260 piksel
|3120 x 1440
|Yenileme Hızı
|120 Hz
|120 Hz
|Maks. Parlaklık
|3.000 nit
|2.600 nit
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge performansı:
Performans, iki telefonun en çok ayrıştığı alanlardan biri. iPhone Air, Apple'ın en yeni ve en güçlü A19 Pro çipini kullanıyor. Bu işlemci, 5 çekirdekli GPU'su ve donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisiyle özellikle mobil oyunculuk ve zorlu görevler için üst düzey bir güç sunuyor. Galaxy S25 Edge ise 4.47 GHz hıza ulaşabilen Qualcomm Snapdragon 8 Elite ile geliyor ve günlük kullanımda akıcı bir deneyim vadediyor.
|Özellikler
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|İşlemci
|A19 Pro
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|CPU
|6 çekirdekli
|8 çekirdekli
|Neural Engine
|16 çekirdekli
|-
|RAM
|12 GB
|12 GB
|Depolama
|256 GB, 512 GB, 1 TB
|256 GB, 512 GB
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge kamera özellikleri:
Kamera, akıllı telefon alırken en önemli kriterlerden biri. Samsung, Galaxy S25 Edge'de 200 MP'lik devasa bir ana kamera kullanarak bu alandaki iddiasını sürdürüyor. Bu sensör, 8K video kaydı yeteneğiyle dikkat çekiyor. iPhone Air ise 48 MP Fusion ana kamera ve 18 MP Center Stage ön kamera ile geliyor. Apple, donanımdan ziyade yazılım ve işlem gücüyle fark yaratmayı hedefliyor.
|Özellikler
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Ana Arka Kamera
|48 MP
|200 MP
|Geniş Açı Kamera
|-
|12 MP (f/2.2)
|Ön Kamera
|18 MP Center Stage Kamera
|12 MP (f/2.2)
|Video Kaydı (Arka)
|4K 60fps Dolby Vision
|8K 30fps
|Optik Görüntü Sabitleyici (OIS)
|Var
|Var
|Zoom
|1x ve 2x optik zoom
|2x optik zoom, 10x dijital zoom
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge bataryası:
Batarya ömrü, gün boyu kesintisiz bir kullanım için hayati önem taşıyor. iPhone Air, 27 saate kadar video oynatma süresi sunarak bu alanda oldukça iddialı bir performans sergiliyor. Galaxy S25 Edge ise 3.900 mAh kapasiteli bataryasıyla 24 saate kadar video oynatma imkanı tanıyor. Hızlı şarj konusunda ise her iki telefon da 30 dakikada %50 şarj vadediyor.
|Özellikler
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Batarya Kapasitesi
|Açıklanmadı
|3.900 mAh (Tipik)
|Video Oynatma Süresi
|27 saate kadar
|24 saate kadar
|Hızlı Şarj
|30 dakikada %50'ye kadar
|25W
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge yazılımı:
Yazılım deneyimi, iki telefonu birbirinden ayıran en temel unsur. iPhone Air, Apple'ın iOS ekosistemi ve güçlü gizlilik özellikleriyle geliyor. Samsung Galaxy S25 Edge ise Android işletim sisteminin esnekliğini ve kişiselleştirme seçeneklerini sunuyor. Samsung'un 2032'ye kadar güvenlik güncellemesi sözü vermesi, uzun ömürlü bir kullanım için önemli bir avantaj. Tabii Apple de bu konuda geride kalmayacak.
|Özellikler
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|İşletim Sistemi
|iOS 26
|Android 16
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge yapay zekâ özellikleri:
Yapay zekâ artık akıllı telefonların vazgeçilmez bir parçası. iPhone Air, tamamen Apple Intelligence için tasarlanmış bir donanımla geliyor. Bu, kullanıcılara daha doğal bir Siri deneyimi, akıllı metin ve görüntü oluşturma gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Ancak Samsung Galaxy S25 Edge de boş değil. Galaxy AI özelliklerine tam destek veren telefon, iPhone Air'a kıyasla daha iyi yapay zekâ deneyimi sunuyor.
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge teknik özellikleri:
|Özellikler
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Ekran
|6.5 inç, 2736x1260, 120 Hz, 3.000 nit
|6.7 inç, 3120x1440, 120 Hz, 2.600 nit
|İşlemci
|A19 Pro
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Depolama
|256/512 GB / 1 TB
|256/512 GB
|RAM
|12 GB
|12 GB
|Ön Kamera
|18 MP
|12 MP
|Arka Kamera
|48 MP
|200 MP + 12 MP
|Batarya
|27 saate kadar video oynatma
|24 saate kadar video oynatma
|İşletim Sistemi
|iOS 26
|Android 16
|Boyutlar
|156,2 x 74,7 x 5,64 mm
|158.2 x 75.6 x 5.8 mm
|Ağırlık
|165 gram
|163 gram
|Bağlantı
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C
|Wi-Fi 7, USB-C 3.2, NFC
iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge fiyatı:
|Versiyon
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|256 GB
|97.999 TL
|66.999 TL
|512 GB
|109.999 TL
|68.999 TL
|1 TB
|121.999 TL
|-
Avantajları:
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Üst düzey performans sunan A19 Pro işlemci.
|200 MP ana kamera ile çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflar.
|Ultra ince (5,64 mm) tasarım.
|Daha yüksek çözünürlüklü (QHD+) ve büyük ekran.
|Uzun süreli yazılım desteği.
|Daha iyi yapay zekâ özellikleri.
|3.000 nit’e ulaşan çok parlak ekran.
|Daha hafif gövde (163 gram).
Dezavantajları:
|iPhone Air
|Samsung Galaxy S25 Edge
|Yüksek başlangıç fiyatı.
|iPhone Air’e göre daha kalın ve büyük gövde.
|Sadece eSIM desteği, fiziksel SIM kart yok.
|Çok fazla satmadı.
|Arka kamera sisteminde ultra geniş açı lens bulunmuyor.
|Ekran parlaklığı iPhone Air kadar yüksek değil.
|Yapay zekâ tarafında daha az yetenekli olması.
|Eskimeye başladı.
Editör notu: Eğer marka takıntınız ve fiyat sorununuz yoksa bu iki telefon arasında kalmanız çok normal. Çünkü her iki model de birbirine kıyasla önemli avantajlar sağlıyor. Mesela Galaxy S25 Edge, yapay zekâ özellikleri açısından daha iyi. iPhone Air ise A19 Pro işlemciyle çok ama çok güçlü bir akıllı telefon.