iPhone'lardaki Bildirim Flaşı Özelliğine Ekran Desteği Geldi: Nasıl Kullanacağınızı Anlattık!

Apple, iOS 26.2 ile iPhone'lardaki "Uyarılar İçin Flaş" özelliğini güncelledi. Bu güncelleme ile özelliğin kapsamı, ekranı da kapsayacak şekilde genişletildi. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 26'yı güncelledi. Yayımlanan güncelleme ile güncel sürüm, iOS 26.2'ye yükseltildi. iPhone kullanıcıları, güncellemeyi yaptıktan sonra tonla hata düzeltmesi ve iyileştirmenin yanı sıra yepyeni özellikleri de kullanabilir oldular.

iOS 26.2'de dikkat çeken özelliklerden bir tanesi, alt menülerden birine eklenmiş durumda. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, aldıkları bildirimlerden mutlaka haberdar olacaklar. Eğer bildirimleri kaçırmak istemeyen bir kullanıcıysanız bu özelliği çok seveceğinizi düşünüyoruz.

iOS 26.2'deki yeni özellik nasıl çalışıyor?

Apple, iPhone'lar için yıllardır "Uyarılar İçin Flaş" isimli bir özellik sunuyor. İlk aşamada işitme engelli bireyler için tasarlanan bu özellik, bir bildirim geldiği zaman telefonun flaşının yanıp sönmesini sağlıyor. İşte iOS 26.2, bu ikonik özelliğin kapsamını genişletiyor.

Apple, Uyarılar İçin Flaş özelliğini ekranı da kapsayacak şekilde güncellemiş durumda. iOS 26.2'nin yeni özelliği ile kullanıcılar, sadece flaşın değil ekranın da yanıp sönmesini sağlayabilecekler.

iOS 26.2'nin yeni özelliğini kullanmak için yapmanız gerekenler:

  • Adım #1: Ayarlar bölümüne girin.
  • Adım #2: Erişilebilirlik bölümünü açın.
  • Adım #3: "İşitme" başlığı altında yer alan "Ses ve Görsel"e dokunun.
  • Adım #4: En altta "Uyarılar İçin Flaş" seçeneğini açın.
  • Adım #5: Özelliği kendi isteğiniz doğrultusunda aktifleştirin.

iOS 26.2 ile kullanıma sunulan yeni özellikler için:

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler! Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!
