Binlerce TL'lik Sınırlı Üretim iPhone Çantasının Sudan Ucuz Çakması Satışa Sunuldu

Apple, birkaç hafta önce iPhone Pocket isimli iPhone'u taşımaya yarayan ve 230 dolar gibi çok pahalı bir fiyatla gelen aksesuar tanıtmıştı. Şimdi ise bu ürünün çok daha ucuz çakma versiyonları popüler oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir duyuru yaparak kimsenin beklemediği yepyeni bir aksesuar tanıtmıştı. Bu aksesuar, iPhone Pocket ismini alan, tek parça kumaştan oluşan kayış şeklinde bir üründü ve iPhone’u taşımaya yarıyordu. Türkiye’ye gelmeyen bu minik iPhone çantasının fiyatı ise 229,95 dolarla bir hayli pahalıydı.

iPhone Pocket ile en başta çok fazla dalga geçilse de sonradan gelen haberler herkesi şaşırttı. Öyle ki ürün, deli gibi satarak çok kısa sürede tükendi ve kullanıcıların büyük ilgisini gördü. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

6 dolarlık sahte iPhone Pocket’lar satılmaya başladı

iPhone Pocket; ABD, Fransa, Çin, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Birleşik Krallık’ta satışa çıkmıştı. Kısa sürede de tüm ülkelerde tükenmişti. İşte bu kadar fazla ilgi olmasının ardından da sahte versiyonlar dünya genelinde yayılmaya başladı.

AliExpress gibi siteleri üzerinden gerçek iPhone Pocket kayışından çok daha uygun fiyata sahte versiyonlar satılıyor. Bazı ilanlarda gerçek ürünler ile tamamen aynı görünüme sahip olduğu bile vurgulanmış. Fiyatları ise 6 dolar gibi orijinaline göre çok daha uygun seviyelerde. Görünüş olarak tek farkları, üzerlerinde Apple’ın birlikte çalıştığı Issey Miyake’nin baskısının olmaması. Bunu dışında sahte versiyonların üretim süreçlerinin aynı olduğu, hatta tüm renk seçeneklerinin sunulduğu bile belirtilmiş.

Apple ürünlerinin sahtelerini sıkça görüyoruz. O ürünler normalde pek tercih edilmez. Ancak iPhone Pocket’ta farklı bir durum yaşanabilir. Tabii ki kalitesi Apple’ın kendisi kadar olmayacaktır ancak orijinaline 230 dolar gibi uçuk bir fiyat vermek istemeyenleri için bu tarz ürünler ucuz bir alternatif olabilir.

Apple, Yeni iPhone Aksesuarı "iPhone Pocket"i Tanıttı (Fiyatı Aklınızı Başınızdan Alacak)
Apple iPhone

