Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Apple, Yeni iPhone Aksesuarı "iPhone Pocket"i Tanıttı (Fiyatı Aklınızı Başınızdan Alacak)

Apple, sadece sınırlı sayıda ülkede satışa çıkarılacak yeni iPhone aksesuarı "iPhone Pocket"i resmî olarak tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, Japon moda devi ISSEY MIYAKE ile güçlerini birleştirerek “iPhone Pocket” adını verdikleri yeni bir aksesuarı tanıttı. “Bir parça kumaş” konseptinden ilham alan bu yenilikçi tasarım, 3D örgü yapısı sayesinde her iPhone modeline ve kişisel eşyalarınıza uyum sağlıyor. Cihazınızı hem koruyan hem de bir moda ifadesine dönüştüren iPhone Pocket, kısa ve uzun askılı iki versiyonla geliyor.

ISSEY MIYAKE’nin ünlü pile dokusunu çağrıştıran iPhone Pocket, esnek yapısı sayesinde içindekileri zarifçe gösteriyor. Kullanıcılar ürünü elde taşıyabiliyor, çantaya bağlayabiliyor ve doğrudan vücuda takabiliyor. Sekiz farklı renkten oluşan kısa askı seçeneği ve üç renkten oluşan uzun askı modeliyle, iPhone Pocket hem pratik hem de kişisel bir moda aksesuarı.

Japonya’da geliştirilen iPhone Pocket, ISSEY MIYAKE’nin yıllardır süregelen “tek parça kumaş” anlayışını teknolojik bir aksesuarla buluşturuyor.

Sınırlı sayıda üretilecek iPhone Pocket, kısa askılı modeliyle 149,95 dolar, uzun askılı modeliyle ise 229,95 dolar fiyatla satışa sunulacak. 14 Kasım’dan itibaren Fransa, Çin, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, İngiltere ve ABD'deki Apple Store’larda ve apple.com’da satışa sunulacak ürünü Türkiye'den satın almak mümkün değil.

