Nihayet Geliyor: Artık iPhone'larda da Android Benzeri Deprem Bildirimleri Bulunacak

iOS 26.2 ile birlikte Apple, iPhone'lara yeni bir uyarı sistemi getiriyor. Bu uyarı sistemi, kullanıcıların yaklaşık konumunu baz alarak deprem gibi doğal afetler öncesinde bildirim göndermeyi planlıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iOS 26.2 güncellemesiyle deprem uyarıları konusunda yeni bir adım atıyor. Yeni “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” özelliği, kullanıcıları deprem ve acil tehditler konusunda daha hızlı ve etkili şekilde bilgilendirecek.

Ayarlar menüsünde “Bildirimler” sekmesi altında yer alan bu özellik sayesinde, kullanıcılar bulundukları bölgeye özel uyarıları kişiselleştirebilecek. Ayrıca Apple, bu sistemin daha doğru çalışması için kullanıcının yaklaşık konumunu paylaşmasına da olanak tanıyor.

iPhone'lara deprem bildirimi geliyor

iPhone deprem bildirimi

Bu yeni uyarı sistemi, mevcut Acil Durum Bildirimleri bölümüne ek olarak geliyor. Google’ın Android tarafında benzer sistemlerle yıllardır milyonlarca kullanıcıyı zamanında uyarması sayesinde pek çok hayatın kurtulduğu bariz bir gerçek. Apple'ın bu özelliği de iddiaya göre deprem gibi ani felaketlerde saniyelerin bile hayat kurtardığı durumlarda devreye girecek.

iOS 26.2 ile ayrıca bu özelliğe özel bir bildirim sesi de bulunacak. Kullanıcılar deprem bildirimlerini bu yeni özel bildirim sesiyle alacaklar. Şimdilik özelliğin ülkemizde ne denli iyi çalışacağı belirsiz ama iOS 26.2'nin genel kullanıma açılması sonrası gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.

