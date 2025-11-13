Tümü Webekno
iPhone'lar Artık "Pasaport" Olarak Kullanılabilecek (Ama Bize Yok...)

Apple, Cüzdan uygulamasına "Dijital Kimlik" özelliği getirdi. Sadece ABD'ye açık olan bu özellik, kullanıcının pasaportunun dijital bir versiyonunu çıkarmasını sağlıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, dün yaptığı bir duyuruyla Wallet, yani Cüzdan uygulamasına önemli bir yenilik getirdiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılara sunulacak bu özellik, “Dijital Kimlik” ismini alıyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere dijital bir kimlik oluşturmaya yarıyor.

Bu özellik sayesinde ABD vatandaşları, ABD pasaportlarını kullanarak dijital kimliklerini oluşturabilecek. Kullanıcılar direkt olarak uygulama üzerinden bilgilerini girerek iPhone’larında dijital kimliklerine sahip olabilecek. Sadece ABD’de olduğunun tekrar altını çizelim.

Havalimanlarında kimlikle uğraşmaya gerek kalmayacak

1

Bu özellik, havalimanı gibi yerlerde kullanıcıların kullanması için hazırlandı. Apple’ın da aktardığı gibi kullanıcılar, havalimanlarındaki güvenlik noktalarında Cüzdan uygulamalarındaki dijital kimliklerini kullanabilecekler. Ancak Apple, yalnızca ABD’deki yurt içi uçuşlara uygun olduğunu belirtmiş. Yurt dışında kullanılamayacağını eklerken gerçek pasaportun yerini tutmayacağının da altını çizmiş.

2

Oluşturma sürecinden de bahsedelim. Kullanıcıların iPhone’larıyla fiziksel pasaportlarını taraması gerekecek. Ayrıca çipleri de okutacaklar. Bunun yanı sıra doğrulama için selfie çekmeleri gerekecek. Hatta sonrasında yüz ve kafa hareketlerini içeren bir teste de tabi tutulacaklar. Böylece bilgilerin ve kişilerin doğruluğu güvence altına alınacak.

Apple’ın söylediğine göre özellik, iPhone 11 ve sonrası modellerde kullanılabilecek ve en az iOS 26.1 yüklü olması gerekecek. watchOS 6.1 ve üstü yüklü Apple Watch’larda da çalışacağını ekleyelim. Face ID, Bluetooth’un açık olması gerekecek, çift faktörlü doğrulamaya sahip Apple Hesabı, tarihi geçmemiş ABD pasaportu, cihaz bölgesinin ABD olması gibi gereksinimler de var.

Apple, dijital kimliklerin ABD’de 250’den fazla havalimanında şu an kabul edildiğini ifade etti. Bu özelliğin ABD dışına çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Dijital kimlik olayı kolaylık sağlamasından ötürü gerçekten güzel olabilir ancak getirebileceği güvenlik risklerini atlamamak gerekiyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

iPhone'lara Zam Kapıda: TSMC, İşlemci Üretimine Zam Yapacağını Duyurdu! iPhone'lara Zam Kapıda: TSMC, İşlemci Üretimine Zam Yapacağını Duyurdu!
Apple iPhone

