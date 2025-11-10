Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone'lara Zam Kapıda: TSMC, İşlemci Üretimine Zam Yapacağını Duyurdu!

İddialara göre TSMC'nin 5 nanometreden küçük çiplerin üretiminde ciddi bir maliyet artışı söz konusu ve bu yüzden yeni iPhone'ların fiyatının artması bekleniyor.

iPhone'lara Zam Kapıda: TSMC, İşlemci Üretimine Zam Yapacağını Duyurdu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

TSMC, Apple gibi dev müşterilerine üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatları yükselteceğini bildirdi. Özellikle 5 nanometreden küçük çiplerin Apple’ın M3, M4, M5 ve A16-A19 işlemcilerinin fiyatlarında ciddi artışlar bekleniyor. Sızıntı kaynağı yeux1122’ye göre bu artışlar Apple’ın gelecekteki cihazlarının maliyetini de doğrudan etkileyecek. Yani bu da doğrudan fiyat artışı demek.

China Times’ın haberine göre önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinde kullanılacak A20 çipi, Apple’ın ilk 2 nanometre çipi olacak ve üretim maliyetleri rekor seviyeye çıkacak.

iPhone 18 en pahalı iPhone olabilir

2

Bu yeni çiplerin, 3 nanometrelik muadillerine göre %50 daha pahalı olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl A18 çipinin maliyetinin 45 dolar civarında olduğu düşünülürse, Apple’ın tedarik zincirindeki bu maliyet artışını kullanıcı yansıtması muhtemel.

Uzmanlar, 2 nanometre teknolojisinin sunduğu performans artışına rağmen, Apple kullanıcılarının beklediğinden çok daha pahalı iPhone modelleriyle karşılaşabileceğini belirtiyor. Apple için bu, 20. yıl özel iPhone öncesi istemeyeceği bir fiyat artışı olacağından şirketin bu süreçte vereceği kararlar oldukça önemli olacak.

Apple, Eski iPhone'lar İçin iOS 18.7.2'yi Yayımladı: İşte Yenilikler! Apple, Eski iPhone'lar İçin iOS 18.7.2'yi Yayımladı: İşte Yenilikler!
Kasım İndirimleri Bomba Gibi Başladı: iPhone 16e Bugüne Kadarki En Düşük Fiyatına İndi Kasım İndirimleri Bomba Gibi Başladı: iPhone 16e Bugüne Kadarki En Düşük Fiyatına İndi
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim