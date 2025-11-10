iPhone'lara Zam Kapıda: TSMC, İşlemci Üretimine Zam Yapacağını Duyurdu!

İddialara göre TSMC'nin 5 nanometreden küçük çiplerin üretiminde ciddi bir maliyet artışı söz konusu ve bu yüzden yeni iPhone'ların fiyatının artması bekleniyor.

TSMC, Apple gibi dev müşterilerine üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatları yükselteceğini bildirdi. Özellikle 5 nanometreden küçük çiplerin Apple’ın M3, M4, M5 ve A16-A19 işlemcilerinin fiyatlarında ciddi artışlar bekleniyor. Sızıntı kaynağı yeux1122’ye göre bu artışlar Apple’ın gelecekteki cihazlarının maliyetini de doğrudan etkileyecek. Yani bu da doğrudan fiyat artışı demek.

China Times’ın haberine göre önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinde kullanılacak A20 çipi, Apple’ın ilk 2 nanometre çipi olacak ve üretim maliyetleri rekor seviyeye çıkacak.

iPhone 18 en pahalı iPhone olabilir

Bu yeni çiplerin, 3 nanometrelik muadillerine göre %50 daha pahalı olacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl A18 çipinin maliyetinin 45 dolar civarında olduğu düşünülürse, Apple’ın tedarik zincirindeki bu maliyet artışını kullanıcı yansıtması muhtemel.

Uzmanlar, 2 nanometre teknolojisinin sunduğu performans artışına rağmen, Apple kullanıcılarının beklediğinden çok daha pahalı iPhone modelleriyle karşılaşabileceğini belirtiyor. Apple için bu, 20. yıl özel iPhone öncesi istemeyeceği bir fiyat artışı olacağından şirketin bu süreçte vereceği kararlar oldukça önemli olacak.