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iPhone Duo'nun Henüz Tanıtılmayan Bekleme Modu Ekranları Ortaya Çıktı

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Sızdırılan yeni kodlar, iPhone Duo'nun tanıtılmayan gizli bekleme modu ekranlarını ve gelişmiş arayüz düzenleyicisini ortaya çıkardı.

iPhone Duo'nun Henüz Tanıtılmayan Bekleme Modu Ekranları Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, tanıtımında ve resmî basın materyallerinde gösterilmeyen bazı yeni bekleme modu ekran arayüzleriyle gelecek.

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Kod analizi yapan bir sızıntı kaynağı, iPhone Duo için hazırlanan ve henüz duyurulmamış en az beş yeni bekleme modu yani StandBy ekranını ortaya çıkardı. Yeni form faktöründen en iyi şekilde yararlanmayı hedefleyen cihaz, ayrıca Apple Watch'takine benzer kapsamlı bir arayüz düzenleyicisine de sahip olacak.

Yeni StandBy arayüzleri ve özellikleri

Sızıntılarıyla bilinen @itspdfu hesabının kodlar arasında bulduğu yeni StandBy ekranları, özellikle akıllı ev ekosistemini kullanan kişilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Öne çıkan yeni arayüzler şunlar:

  • Home Camera: Tek bir kamera görüntüsü ya da dokuza kadar kamerayı aynı anda izleme imkânı sunan ızgara görünümü.
  • Home Modular: Akıllı ev aksesuarlarına odaklanan modüler bir tasarım.
  • Flow (ResponsiveArt): Hareketli ve soyut görsellerden oluşan dinamik bir arayüz.
  • Fade: Tasarım detayları henüz netleşmeyen sade bir seçenek.
  • Snoopy: Sevilen karakter Snoopy temalı özel saat yüzü.

Yeni StandBy seçeneklerinin yanı sıra cihazda gelişmiş bir ekran düzenleyicisi de yer alacak. Kullanıcılar bu panel üzerinden farklı renk, stil ve düzen seçenekleri arasında kolayca geçiş yapabilecek.

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