iPhone'lar Nihayet Farklı Marka Akıllı Saatlerle Daha İyi Çalışabilecek

Apple, iPhone’ların sadece Apple Watch’la değil, farklı markaların akıllı saatleriyle de uyumlu çalışması için yeni adımlar atıyor.

Apple, iPhone’ların farklı markalara ait akıllı saatlerle daha uyumlu çalışmasını sağlayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. iOS 26.1 sürümüne ait kodlarda yer alan “Bildirim Yönlendirme” ifadesi, bu değişikliğin ilk adımı olabilir.

Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar hangi uygulamalardan bildirim alacaklarını kendileri belirleyebilecek ancak bildirimler aynı anda yalnızca tek bir cihaza gönderilebilecek ve bu özellik açık olduğunda Apple Watch bildirim almayacak. Kodlarda ise üçüncü taraf cihazların iPhone ile daha kolay eşleştirilmesini sağlayacak “AccessoryExtension” isimli yeni bir yapı da dikkat çekiyor.

Apple’ın sınırlı desteği antitröst davasında gündemde

Bu hamlenin arka planında Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu Dijital Pazarlar Yasası bulunuyor. Yasa Apple’ın şimdiye kadar sadece Apple Watch’a sunduğu bildirim erişimi gibi özellikleri diğer cihazlara da açmasını şart koşuyor. Öte yandan Apple’ın rakip akıllı saatlere sınırlı destek sunması, ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı antitröst davasında da öne çıkan tartışma konularından biri.

Eğer Bildirim Yönlendirme özelliği gerçekten üçüncü taraf akıllı saatleri kapsıyorsa, bu yenilik ilk olarak Avrupa Birliği’nde hayata geçebilir. Apple’ın bu adımı dünya genelinde de uygulayıp uygulamayacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.