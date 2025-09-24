Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone'lar Nihayet Farklı Marka Akıllı Saatlerle Daha İyi Çalışabilecek

Apple, iPhone’ların sadece Apple Watch’la değil, farklı markaların akıllı saatleriyle de uyumlu çalışması için yeni adımlar atıyor.

iPhone'lar Nihayet Farklı Marka Akıllı Saatlerle Daha İyi Çalışabilecek
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Apple, iPhone’ların farklı markalara ait akıllı saatlerle daha uyumlu çalışmasını sağlayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. iOS 26.1 sürümüne ait kodlarda yer alan “Bildirim Yönlendirme” ifadesi, bu değişikliğin ilk adımı olabilir.

Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar hangi uygulamalardan bildirim alacaklarını kendileri belirleyebilecek ancak bildirimler aynı anda yalnızca tek bir cihaza gönderilebilecek ve bu özellik açık olduğunda Apple Watch bildirim almayacak. Kodlarda ise üçüncü taraf cihazların iPhone ile daha kolay eşleştirilmesini sağlayacak “AccessoryExtension” isimli yeni bir yapı da dikkat çekiyor.

Apple’ın sınırlı desteği antitröst davasında gündemde

a1

Bu hamlenin arka planında Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu Dijital Pazarlar Yasası bulunuyor. Yasa Apple’ın şimdiye kadar sadece Apple Watch’a sunduğu bildirim erişimi gibi özellikleri diğer cihazlara da açmasını şart koşuyor. Öte yandan Apple’ın rakip akıllı saatlere sınırlı destek sunması, ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı antitröst davasında da öne çıkan tartışma konularından biri.

Eğer Bildirim Yönlendirme özelliği gerçekten üçüncü taraf akıllı saatleri kapsıyorsa, bu yenilik ilk olarak Avrupa Birliği’nde hayata geçebilir. Apple’ın bu adımı dünya genelinde de uygulayıp uygulamayacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

20. Yıl Dönümüne Özel Geliştirilecek iPhone'a Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı 20. Yıl Dönümüne Özel Geliştirilecek iPhone'a Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
iPhone 17 Modellerinde Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantı Sorunu Ortaya Çıktı iPhone 17 Modellerinde Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantı Sorunu Ortaya Çıktı
Apple iPhone Akıllı Saat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim