20. Yıl Dönümüne Özel Geliştirilecek iPhone'a Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Apple'ın iPhone 19 serisine tekabül edecek olan 20. yıl dönümüne özel iPhone'undan yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple, 20. yıl dönümüne özel hazırladığı iPhone modelinde Samsung üretimi yeni nesil COE (Color Filter on Encapsulation) OLED teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. Bu teknoloji sayesinde ekran, hem daha parlak hem de önceki modellere göre daha ince olacak.

İddiaya göre 20. yıl dönümüne özel iPhone'da geleneksel OLED panellerde kullanılan polarize film kaldırılarak renk filtresi doğrudan koruyucu katmana uygulanacak. Böylece ışık kaybı azalırken enerji tüketimi artmadan daha yüksek parlaklık elde edilebilecek.

Samsung'un yepyeni OLED teknolojisi kullanılacak

Bu tasarım, iPhone’un genel kalınlığını da azaltarak daha zarif bir görünüme katkı sağlayacak ancak polarize tabaka olmadan yansımaları engellemek daha zor hâle gelecek. Apple’ın bu sorunu, gelişmiş kaplamalar ve piksel seviyesinde malzemelerle çözmesi bekleniyor.

Öte yandan Apple, büyük yıl dönümüne özel iPhone’da yalnızca ekranı değil, tasarımı da radikal biçimde yenilemeyi hedefliyor. Uzun süredir gelen ve sizlere daha önce de aktardığımız söylentilere göre 20. yıl dönümüne özel geliştirilen iPhone, dört kenarı tamamen kavrayan çerçevesiz bir ekrana sahip olacak.

