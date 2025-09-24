iPhone 17 Modellerinde Wi-Fi ve Bluetooth Bağlantı Sorunu Ortaya Çıktı

iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde ilginç sorunlar yaşanmaya başladı. Bazı kullanıcılar, telefonların Wi-Fi ve Bluetooth'a bağlanma sorunları yaşadığını bildirdi.

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği etkinliğiyle iPhone 17 ailesini tanıtmıştı. iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’ten oluşan yeni modeller, 19 Eylül itibarıyla da tüm mağazalarda yerini almıştı ve müşteriler tarafından büyük ilgi görmüştü. Ancak telefonun satışının başlamasıyla bazı sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.

Standart iPhone 17 ve iPhone Air kullanıcılarından bazıları, Reddit üzerinden paylaşımlar yaparak telefonlarında sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Bu kullanıcılar, cihazlarının Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı sorunları yaşadığını ifade ediyor.

Wi-Fi'dan kopup yeniden bağlanıyor, Bluetooth bağlantıları düzgün çalışmıyor

Şikâyetlere baktığımızda birden fazla kullanıcı, iPhone 17 modelinin her ekran kilidini açtığında bağlantısının koptuğunu ve yeniden Wi-Fi’ya bağlandığını aktarmış. Öte yandan Bluetooth bağlantı sorunları nedeniyle telefonların arabalarda CarPlay’e bağlanamadığını söyleyenler de var.

Bluetooth sorunları CarPlay ile sınırlı değil. Öyle ki bazı kullanıcılar, iPhone’larının AirPods gibi başka cihazlara da bağlanamadığını söylüyor. Daha da ilginci, bazı kullanıcı Apple Watch kullanırken Wi-Fi ve Bluetooth sorunları yaşadığını bildirmiş.

Sorunların ne kadar yaygın olduğu konusunda maalesef bir bilgi yok. Apple’dan da bir açıklama henüz gelmedi. Problemin donanımdan ziyade yazılım kaynaklı olduğunu anlayabiliyoruz. Bu yüzden Apple, yayımlayacağı bir güncellemeyle onu ortadan kaldıracaktır.