iPhone Fiyatları, Samsung Yüzünden Zamlanabilir!

Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, devam eden RAM krizi nedeniyle Apple'ın iPhone modellerinde kullandığı bellek fiyatlarını %80 artırdı.

Apple ve Samsung, akıllı telefon dünyasında en büyük rakipler olsalar da aslında arka planda birlikte de çalışan şirketler. Öyle ki Samsung, Apple’a ürünlerinin bazı bileşenlerini sağlıyor. Hâliyle de sektörde yaşanan problemler, her iki şirketi de ciddii anlamda etkileyebiliyor. Bir süredir devam eden RAM krizi de bunlardan biri.

Yapay zekâ yüzünden artan talep nedeniyle RAM fiyatları uçmuş, RAM kıtlığı yaşanmaya başlamıştı. Bu krizin de her türden cihazı etkilemesi bekleniyordu. Şimdi gelen bilgiler de Samsung’un iPhone’ların fiyatlarının daha pahalı olmasına neden olabileceğini gösterdi. Tabii ki bunun sebebi de RAM krizi.

Samsung, iPhone’larda kullanılan RAM fiyatlarını %80 artırdı

Samsung, dünyanın en önde gelen bellek üreticilerinden biri konumunda. Hâliyle de bu durum RAM krizinden ciddi anlamda etkilenmesine neden oluyor. Güney Koreli şirket, uzun yıllardır Apple’ın iPhone cihazları için LPDDR mobil RAM tedarikçilerinden biriydi. Samsung dışında Apple SK Hynix’ten de RAM temin ediyordu. Yani birden fazla firmayla anlaşmalıydı.

Koreden gelen haberlere göre Samsung, Apple’a tedarik ettiği LPDDR çiplerinin fiyatlarını 2025’in ilk çeyreğine kıyasla %80’e varan oranda artırdı. SK Hynix’in de %100’e varan oranda artış yaptığı bildirildi. Yani Apple, RAM’ler için önceki yıla göre inanılmaz oranda daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Apple, çok büyük olmasının da katkısıyla bugüne kadar hep uzun süre fiyatları aynı tutabilen avantajlı anlaşmalar yapmıştı. Ancak gelen bilgilere göre devam eden RAM krizinde bunun bir etkisi yok. Şirketin yılın ikinci yarısında piyasaya süreceği iPhone 18 serisi ve katlanabilir iPhone modellerinin RAM’lerine çok daha fazla para ödediğini görebiliriz. Bu da hâliyle direkt olarak telefonların fiyatlarına yansıyabilir ve zamlı iPhone’lar görmemize neden olabilir. Neler olacağını zaman gösterecek. Apple’ın anlaşmalarının ne kadar uzun vadeli olduğunu bilmiyoruz.