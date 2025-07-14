Samsung'un önümüzdeki yılın başında tanıtacağı Galaxy S26 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise S26 Plus modelinin kamerası sızdırıldı.

Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7’nin tanıtılmasının ardından Samsung tarafında tüm gözler artık önümüzdeki yılın başında tanıtılacak Galaxy S26 serisine çevrilmiş durumda. Geçen hafta serinin en güçlü modeli olacak S26 Ultra hakkında bilgiler gelmişti. Şimdi ise S26 Plus hakkında detaylar sızdırıldı.

WinFuture isimli ünlü sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan bilgiler, hem serinin hepsi hem de özellikle Plus modelin kamerası hakkında bilgiler içeriyor. Sızıntıya göre Samsung’un 3 cihaza verdiği kod adlar standart, Plus ve Ultra için sırasıyla NPA1, NPA2 ve NPA3.

Plus model, 50 MP’lik ultra geniş kamerayla gelecek

NPA2 kod adlı model, Galaxy S26 Plus olarak karşımıza çıkacak. Sızıntıya göre Samsung, bu modelin ultra geniş kamerasında önemli bir iyileştirme yapacak. Cihazda, 50 MP’lik bir ultra geniş sensör görebiliriz. S25+’ta 12 MP’lik ultra geniş kamera vardı. Eğer bilgi doğruysa gerçekten ciddi bir kamera güncellemesiyle karşılaşabiliriz. Daha yüksek çözünürlük, daha detaylı görüntüler yakalama ve 8K 30 fps video gibi özellikleri de beraberinde getirecek.

Sızıntıda cihazın telefoto kamerasıyla ilgili bir bilgi yer almıyor. Ancak beklentiler, 50 MP’lik telefotoyla da gelebileceği yönünde. Bu da geçen seneki 10 MP’lik telefotoya göre yine iyileştirme olabileceğini gösteriyor. Ana kameranın yine 50 MP olmasını bekliyoruz.

Bu raporda ortaya çıkan bilgiler bu kadar. Serinin Ocak 2026 gibi gerçekleştirilecek bir lansmanla tanıtılmasını bekliyoruz. Tarih yaklaştıkça telefonların 3’ü hakkında da daha fazla detay gelmeye başlayacaktır.