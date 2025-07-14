Samsung Hakkında Bomba İddia: "Plus" Model Rafa Kalkıyor!

Samsung'un akıllı telefon ve tabletler için radikal bir karar aldığı iddia edildi. Güvenilir bir kaynağa göre Samsung, 2026 yılı itibarıyla Plus modellerden vazgeçecek. Peki Plus'ın boşalan yerine ne olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenilir bir sızıntı kaynağı, Samsung'un 2026 yılına ilişkin planlarından bahsetti. Eğer bu iddia gerçeği yansıtıyorsa şirket, gelecek yıl piyasaya süreceği Galaxy S26 serisinde Plus model olmayacak. Kaynağımız, bu kararın Samsung'un tablet modelleri için de uygulanacağını söylüyor. Oysa daha bugün Galaxy S26+'ın kamera özelliklerine ilişkin bazı bilgiler paylaşılmıştı.

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonları ile tabletlerinde çok uzun zamandır üç model tercih ediyor. Bunlar temel model, plus model ve ultra model oluyor. İşte serinin ortanca modellerinin artık satışa sunulmayacağı iddia ediliyor. Ancak Samsung, Galaxy S serisindeki telefonları yine 3 model olarak piyasaya sürecek.

Edge model, Plus'ın yerine geçecek!

Samsung'un 2025 yılındaki en önemli çalışmalarından bir tanesi hiç şüphesiz Galaxy S25 Edge modeliydi. Galaxy S25 ailesinden daha sonra tanıtılan bu akıllı telefon, ultra ince yapısı ile dikkat çekmişti. Sızıntı kaynağına göre Samsung, Plus modelin yerine Edge model tanıtmaya başlayacak. Buna göre Samsung Galaxy S26 ailesinde Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra yer alacak.

Bu iddianın doğru olup olmayacağını görmek için Galaxy S26 lansmanını beklemeyeceğiz. Sızıntı kaynağı, bu yılın sonlarına doğru duyurulacak Galaxy Tab S11 ailesinde de Plus model bulunmayacağını söylüyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Galaxy S26+'ın gelmeyeceğine dair kuvvetli bir beklentimiz olacak.