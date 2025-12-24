Tümü Webekno
iPhone Fold muhtemelen böyle görünecek [Video]

YouTube’daki fpt. kanalında yayınlanan konsept video, iPhone Fold’un nasıl görünebileceğine dair güçlü ipuçları veriyor. Kırışıksız ekran ve ince tasarım öne çıkıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

YouTube’daki fpt. kanalında yayınlanan konsept video, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Fold’un olası tasarımını gözler önüne seriyor. Video resmi olmasa da Apple’ın tasarım diline oldukça yakın bir çizgi sunuyor.

Konseptte en dikkat çeken detay, kırışıksız katlanabilir ekran. Bu, yıllardır katlanabilir telefonların en büyük sorunu olarak görülüyor. Apple’ın bu problemi tamamen çözmeden pazara girmeyeceği beklentisi, bu tasarımla örtüşüyor.

iPhone Fold’un açıldığında tablet benzeri geniş bir ekran, kapalıyken ise klasik bir iPhone deneyimi sunması hedefleniyor. İnce gövde, minimal kamera yerleşimi ve sade çizgiler Apple’ın premium yaklaşımını yansıtıyor.

Apple katlanabilir pazara rakiplerinden geç giriyor olabilir, ancak beklenti net: Daha sorunsuz, daha dayanıklı ve daha “olgun” bir katlanabilir deneyim. iPhone Fold, geldiğinde bu segmentte dengeleri değiştirebilir.

