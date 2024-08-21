Apple, bu yıl 17.'sini düzenlediği iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Gelin iPhone'lar ile çekilmiş hayran kalacağınız farklı kategorilerden bu fotoğraflara birlikte bakalım.

Apple, her sene iPhone ve iPad gibi cihazlarından çekilen fotoğrafların yer aldığı “iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri”ni (IPPA( düzenliyordu. Bu yıl 17’incisi düzenlenen ödüllerin kazananları dün teknoloji devi tarafından açıklandı.

Yarışmada fotoğrafların herhangi bir düzenleme sürecinden geçmemiş olması gerekiyor. Ödüller, hayvanlardan şehir manzaralarına kadar farklı kategorilerden birçok fotoğrafa dağıtılıyor. Tabii ki bir tane de büyük ödül veriliyor. Gelin bu yılki IPPA’nın kazananlarına bir göz atalım.

Büyük ödül, iPhone 15 Pro Max ile çekilen bu fotoğrafa gitti

Bu yılın kazananı, akvaryum önünde duran bir çocuğun yer aldığı siyah beyaz fotoğrafa gitti. Fotoğraf, Erin Brooks tarafından ABD’nin Florida eyaletinde iPhone 15 Pro Max ile çekildi.

Büyük ödülden sonra ilk sırada iPhone 11 Pro Max ile çekilen bu yüzücülerin yer aldığı fotoğraf var

Fotoğrafçı: Glen Wilbert

İkide ise iPhone 15 Pro ile Kamboçya’da çekilen bu görüntü bulunuyor

Fotoğrafçı: Anthony Maureal

Soyut kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı : Jose Manuel Garcia Gonzalez

: Jose Manuel Garcia Gonzalez Telefon: iPhone 14 Pro Max

Hayvanlar kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı : Colin Hoskins

: Colin Hoskins Telefon: iPhone 7 Plus

Mimari kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı : Leping Cheng

: Leping Cheng Telefon: iPhone 12 Pro Max

Çocuklar kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı: Daniel de Cerqueira

Daniel de Cerqueira Telefon: iPhone 11

Şehir manzaraları kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı: Yanzhou Chen

Yanzhou Chen Telefon: iPhone 15 Pro Max

Manzara kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı: Paddy Chao

Paddy Chao Telefon: iPhone 15 Pro Max

Yaşam kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı: Glen Wilbert

Glen Wilbert Telefon: iPhone 11 Pro Max

Doğa kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı: Shinya Itahana

Shinya Itahana Telefon: iPhone 15 Pro

“Diğer” kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı: Jun Hu

Jun Hu Telefon: iPhone 7

İnsanlar kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı: Brooke Wien

Brooke Wien Telefon: iPhone 6S

Portre kategorisinin kazananı

Fotoğrafçı: Artem-Koleganov

Artem-Koleganov Telefon: iPhone X

2024 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin tüm kazananlarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.