Apple, her sene iPhone ve iPad gibi cihazlarından çekilen fotoğrafların yer aldığı “iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri”ni (IPPA( düzenliyordu. Bu yıl 17’incisi düzenlenen ödüllerin kazananları dün teknoloji devi tarafından açıklandı.
Yarışmada fotoğrafların herhangi bir düzenleme sürecinden geçmemiş olması gerekiyor. Ödüller, hayvanlardan şehir manzaralarına kadar farklı kategorilerden birçok fotoğrafa dağıtılıyor. Tabii ki bir tane de büyük ödül veriliyor. Gelin bu yılki IPPA’nın kazananlarına bir göz atalım.
Büyük ödül, iPhone 15 Pro Max ile çekilen bu fotoğrafa gitti
Bu yılın kazananı, akvaryum önünde duran bir çocuğun yer aldığı siyah beyaz fotoğrafa gitti. Fotoğraf, Erin Brooks tarafından ABD’nin Florida eyaletinde iPhone 15 Pro Max ile çekildi.
Büyük ödülden sonra ilk sırada iPhone 11 Pro Max ile çekilen bu yüzücülerin yer aldığı fotoğraf var
- Fotoğrafçı: Glen Wilbert
İkide ise iPhone 15 Pro ile Kamboçya’da çekilen bu görüntü bulunuyor
- Fotoğrafçı: Anthony Maureal
Soyut kategorisinin kazananı
Hayvanlar kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Colin Hoskins
- Telefon: iPhone 7 Plus
Mimari kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Leping Cheng
- Telefon: iPhone 12 Pro Max
Çocuklar kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Daniel de Cerqueira
- Telefon: iPhone 11
Şehir manzaraları kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Yanzhou Chen
- Telefon: iPhone 15 Pro Max
Manzara kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Paddy Chao
- Telefon: iPhone 15 Pro Max
Yaşam kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Glen Wilbert
- Telefon: iPhone 11 Pro Max
Doğa kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Shinya Itahana
- Telefon: iPhone 15 Pro
“Diğer” kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Jun Hu
- Telefon: iPhone 7
İnsanlar kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Brooke Wien
- Telefon: iPhone 6S
Portre kategorisinin kazananı
- Fotoğrafçı: Artem-Koleganov
- Telefon: iPhone X
2024 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri’nin tüm kazananlarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.