GameBaby kılıfı, iPhone'unuzu retro oyun dünyasına taşıyor. GameBoy butonlarıyla oyun oynarken koruma da sağlıyor.

Bitmo Lab, iPhone için retro oyun deneyimi sunan GameBaby isimli kılıfını tanıttı. Bu yeni kılıf iPhone'a retro oyunlar için fiziksel butonlar eklerken, aynı zamanda günlük kullanımda da koruyucu bir işlev sağlayacak.

GameBaby, iki parçadan oluşan bir tasarıma sahip. Kılıfın alt kısmı, üst kısmından ayrılarak iPhone'un önüne takılabiliyor. Bu tasarım Delta gibi emülatörler aracılığıyla iOS'ta mevcut olan retro oyunlar için ideal bir fiziksel arayüz sağlıyor.

Gamebaby kılıfı ile oyun modunda ek fonksiyon, günlük kullanımda koruma

Oyun oynanmadığında ise alt parça çıkarılarak telefonun arkasına takılabiliyor ve bu şekilde hem koruma sağlanıyor hem de ek olarak oyun işlevselliği sunabiliyor. Kılıf herhangi bir bağlantı gerektirmeden ekran butonlarını kapasitif olarak aktif hale getiriyor, bu da kullanımını pratik hale getiriyor.

Bitmo Lab, GameBaby'nin Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance ve NES buton düzenleriyle uyumlu olduğunu, ayrıca özel emülatör kaplamaları sayesinde farklı taşınabilir konsol düzenleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandığını ve Delta emülatörüyle yüksek uyumluluk sunduğunu belirtiyor.

iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max ile uyumlu olan GameBaby, ilk 1.000 ürün için 20 dolardan ön sipariş edilebilecek. Fiyat sonrasında 25 dolara yükselecek ve ürün Ekim ayında teslim edilmeye başlanacak.