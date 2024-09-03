Xbox patronu Phil Spencer, geçmişte en kötü oyun seçimi kararlarını aldığını itiraf etti. Buna göre Xbox, çok büyük oyun serilerini alma fırsatını elinden kaçırmış.

Son zamanlarda oyunlarını PlayStation’a getirilmesi gibi stratejilere yönelmesiyle gündemde olan Xbox’ın patronu Phil Spencer, geçmişte aldığı kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar, Xbox’ın çok büyük fırsatları kaçırdığını gösterdi.

PAX West isimli oyun etkinliğinde röportaj veren Spencer, “En kötü oyun seçimi kararlarını aldım.” ifadelerini kullanarak şu ana kadar aldığı bazı kararları eleştirdi. Buna göre şirket, birçok oyun serisini elinden kaçırmış.

Destiny ve Guitar Hero gibi dev serileri alma fırsatı kaçmış

Spencer, röportajda yıllar içinde kendisi için en önemli olan oyunlarla ilgili konuştu. Bu sırada da bazı serileri Xbox bünyesine katmadığını belirtti. Bungie’nin çok sevilen serisi Destiny ve Harmonix’in ikonik oyunu Guitar Hero’yu es geçtiklerini aktardı.

Bungie, eskiden Microsoft bünyesindeki bir oyun firmasıydı. Ancak 2007’de buradan ayrılmış ve bağımsız bir şirkete dönmüştü. Temmuz 2022’de ise PlayStation’ın sahibi Sony tarafından satın alınmıştı. Yani Destiny oyunlarının yapımcısı, şu anda Sony bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor.

Xbox patronu, Destiny’nin yıllar içinde en çok sevdiği oyunlardan biri olduğunu ifade etti. Ancak oyunu ilk denediğinde ona pek ilgi çekici gelmediğini ifade etti. Bundan dolayı da yapım Activision tarafından yayımlanmaya devam etti ve Xbox bünyesine girmedi. Zaten 2022’de de şirket Sony tarafından satın alındı.

Bunun dışında Spencer, hepimizin hayatında bir kez oynadığı efsane seri Guitar Hero’yu da başarılı olamayacağını düşünerek es geçmiş. Açıklaması şu şekilde: “Bana plastik gitarlar yapacaklarını ve bunları konsollara bağlayacakları bir oyun önerdiler. Ben de ‘Gerçekten mi?’ ‘Bunun işe yarayacağını düşünüyor muyuz?’ dedim. Sonrasında ise çok iyi bir oyuna dönüştüğünü gördüm.”

Spencer, bunlardan dolayı çok fazla oyunu kaçırdığını ve oyun seçimleri konusunda çok kötü kararlar aldığını ifade etti. Ancak herhangi bir pişmanlığı olmadığını da vurguladı. Xbox patronu, geçmişi bıraktığını ve geleceğe baktığını aktarırken yaptıkları hamleler konusunda olumlu olmaya çalıştığını da ekledi. Xbox’ın bu iki büyük oyunu almaması gerçekten kötü kararlar olabilir. Ancak şirket, şu ana kadar Bethesda’dan Activision’a kadar birçok önemli satın alıma imza attı. Bu yüzden Spencer hep kötü kararlar almamış diyebiliriz.