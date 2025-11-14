iPhone'ları İçi Dışı Bir Hâle Getiren Duvar Kâğıtları Yayımlandı

Basic Apple Guy isimli üretici, iPhone 17 için çok ilginç duvar kâğıtları üretti. Bu duvar kâğıtları, telefonun "içini" içeriyor.

Apple’ın yeni iPhone modelleri olan iPhone 17 serisi, eylül ayında bizlerle buluşmuştu. Hâliyle yeni iPhone’larla birlikte yeni duvar kâğıtlarının da geliyordu. Her sene çıkan iPhone’lara alışılagelmişin dışında duvar kâğıtları hazırlamasıyla bilinen **Basic Apple Guy’ın **yeni duvar kâğıtları da merakla bekleniyordu.

Beklenen an nihayet geldi. Basic Apple Guy, iPhone 17 modellerine özel olarak hazırladığı şeffaf duvar kâğıtlarını resmen yayımladı. Yeni duvar kâğıtları telefonunuza daha önce hiç görmediğiniz bir hava katıyor.

iPhone’un âdeta içini gösteren duvar kâğıtları

Basic Apple Guy tarafından hazırlanan duvar kâğıtlarına buradaki bağlantıyı kullanarak ulaşmanız mümkün. İçerik üreticisi, toplamda 9 farklı tonda duvar kâğıdını kullanıcılara sunuyor. Duvar kâğıtlarını satın almak için 4,99 dolarlık ücret ödenmesi gerektiğini eklemeden geçmeyelim.

Bu duvar kâğıtlarını özel kılan şey, iPhone 17 modellerinin içine göre hazırlanmış olmaları. Yani cihazın gerçekten iç kısmını duvar kâğıdı olarak kullanmanızı sağlıyorlar. Ortada A19 Pro çipinin simgesinin yer aldığınını bile görebiliyoruz.

İçerik üreticisi, her bir duvar kâğıdını ortaya çıkarmanın düzinelerce saat süren bir işlem olduğunu belirtmiş. Apple’ın tamir kılavuzlarını inceleyip bileşenler ve onların nasıl dizildikleri hakkında detaylı incelemeler yapıp onları duvar kâğıtlarına taşıyormuş.