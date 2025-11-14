Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone'ları İçi Dışı Bir Hâle Getiren Duvar Kâğıtları Yayımlandı

Basic Apple Guy isimli üretici, iPhone 17 için çok ilginç duvar kâğıtları üretti. Bu duvar kâğıtları, telefonun "içini" içeriyor.

iPhone'ları İçi Dışı Bir Hâle Getiren Duvar Kâğıtları Yayımlandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın yeni iPhone modelleri olan iPhone 17 serisi, eylül ayında bizlerle buluşmuştu. Hâliyle yeni iPhone’larla birlikte yeni duvar kâğıtlarının da geliyordu. Her sene çıkan iPhone’lara alışılagelmişin dışında duvar kâğıtları hazırlamasıyla bilinen **Basic Apple Guy’ın **yeni duvar kâğıtları da merakla bekleniyordu.

Beklenen an nihayet geldi. Basic Apple Guy, iPhone 17 modellerine özel olarak hazırladığı şeffaf duvar kâğıtlarını resmen yayımladı. Yeni duvar kâğıtları telefonunuza daha önce hiç görmediğiniz bir hava katıyor.

iPhone’un âdeta içini gösteren duvar kâğıtları

a1

Basic Apple Guy tarafından hazırlanan duvar kâğıtlarına buradaki bağlantıyı kullanarak ulaşmanız mümkün. İçerik üreticisi, toplamda 9 farklı tonda duvar kâğıdını kullanıcılara sunuyor. Duvar kâğıtlarını satın almak için 4,99 dolarlık ücret ödenmesi gerektiğini eklemeden geçmeyelim.

Bu duvar kâğıtlarını özel kılan şey, iPhone 17 modellerinin içine göre hazırlanmış olmaları. Yani cihazın gerçekten iç kısmını duvar kâğıdı olarak kullanmanızı sağlıyorlar. Ortada A19 Pro çipinin simgesinin yer aldığınını bile görebiliyoruz.

a2

İçerik üreticisi, her bir duvar kâğıdını ortaya çıkarmanın düzinelerce saat süren bir işlem olduğunu belirtmiş. Apple’ın tamir kılavuzlarını inceleyip bileşenler ve onların nasıl dizildikleri hakkında detaylı incelemeler yapıp onları duvar kâğıtlarına taşıyormuş.

iPhone'lar Artık "Pasaport" Olarak Kullanılabilecek (Ama Bize Yok...) iPhone'lar Artık "Pasaport" Olarak Kullanılabilecek (Ama Bize Yok...)
Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim