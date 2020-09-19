Tüm cihazlarda olduğu gibi iPhone’da da gereksiz dosyaların kapladığı depolama alanının artması cihazda bazı sıkıntılara neden olacaktır. Bu nedenle gereksiz dosyaları silmek son derece yararlı bir işlemdir. Sizin için iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazınızdaki gereksiz dosyalar nasıl silinir sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık.

Bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza ya da tabletinize yüklediğiniz her mobil uygulamanın ya da yazılımın kaplıyor olduğu bir depolama alanı vardır. Bu alan için yapılabilecek bir şey yok ancak mobil uygulama ya da yazılım ile birlikte gelen veya kullanıldıkça ortaya çıkan gereksiz dosyalar ortadan kaldırılabilir. Gereksiz dosyalar ne kadar az alan kaplarsa cihazınız için o kadar iyi olacaktır.

Peki, iPhone’da gereksiz dosyalar nasıl silinir? Android işletim sistemine sahip cihazlarda hızlandırma, gereksiz dosyaları silme gibi işlemler için bazı araçlar bulunuyor ancak iOS işletim sistemine sahip iPhone’da böyle bir araç yok. Bu nedenle farklı yöntemler kullanarak gereksiz dosya temizliği yapmak gerekiyor. Sizin için iPhone’da gereksiz dosyalar nasıl silinir sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz programlı, programsız yöntemleri anlattık.

iPhone’a gereksiz dosyalar nasıl silinir?

Yöntem #1: Cihazı yeniden başlatarak gereksiz dosyaları temizleyin.

Cihazı yeniden başlatarak gereksiz dosyaları temizleyin. Yöntem #2: Safari gereksiz dosyalarını temizleyin.

Safari gereksiz dosyalarını temizleyin. Yöntem #3: Mobil uygulamaları yeniden yükleyin.

Mobil uygulamaları yeniden yükleyin. Yöntem #4: Üçüncü taraf yazılımlar ile gereksiz dosyaları silin.

Yöntem #1: Cihazı yeniden başlatarak gereksiz dosyaları temizleyin:

Adım #1: Cihazın güç tuşuna basın ve bir süre basılı tutun.

Cihazın güç tuşuna basın ve bir süre basılı tutun. Adım #2: Kapat butonunu kaydırarak cihazı kapatın.

Kapat butonunu kaydırarak cihazı kapatın. Adım #3: Birkaç dakika bekleyin.

Birkaç dakika bekleyin. Adım #4: Cihazı yeniden açın. Cihazı yeniden açtığınız zaman cihaz şifreniz ve SIM kart şifreniz istenir.

Cihazı yeniden açın.

Hangi cihazda hangi sorunu yaşıyor olursanız olun, uygulamanız gereken ilk ve en basit yöntem cihazı yeniden başlatmaktır. Cihazı yeniden başlatmak tıpkı çok yorgun bir insanın birkaç saat gözlerini dinlendirmesine benzer. Uyandığı zaman çok daha dinç olacaktır.

Tüm cihazlar yeniden başlatma işlemi sırasında var olan ufak hataları düzeltirler ve önbelleği temizlerler. Önbellek temizlenmesiyle gereksiz dosyalar arasında en aktif olanlar da temizlenmiş olur. Böylece cihaz öncekine göre çok daha hızlı çalışmaya başlayacaktır.

Elbette, cihazı yeniden başlatma yöntemi tüm sorunları ortadan kaldırarak size eskisi kadar verimli çalışan bir cihaz sunmaz. Ancak özellikle eski model bir iPhone kullanıyorsanız ara sıra yeniden başlatmak bir süre de olsa cihaz performansınızı artıracak ve daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır.

Yöntem #2: Safari gereksiz dosyalarını temizleyin:

Adım #1: iPhone Ayarlar sayfasını açın.

iPhone Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Ardından Safari ayarlarını açın.

Ardından Safari ayarlarını açın. Adım #3: Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil butonuna dokunun.

Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil butonuna dokunun. Adım #4: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Adım #5: İşlem tamamlandığı zaman uygulamayı yeniden başlatın.

iPhone gereksiz dosyaları arasında en kolay silinenlerden bir tanesi Safari gereksiz dosyalarıdır. Bunun nedeni, uygulamanın kendi ayarları içinde gereksiz dosyaları silme aracı taşıyor olmasıdır. Safari gereksiz dosyalarını ara sıra temizleyerek çok daha verimli bir internet kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz.

Eğer kullandığınız başka bir mobil internet tarayıcısı varsa aynı şekilde geçmişi silerek gereksiz dosyalardan kurtulabilirsiniz. App Store üzerinden indirerek cihazınıza yüklediğiniz bazı mobil uygulamaların tıpkı Safari gibi kendi ayarları içerisinde gereksiz dosyaları silme aracı bulunur. Cihazınızda yüklü uygulamaları kontrol ederek, eğer varsa, bu aracı kullanabilirsiniz.

Yöntem #3: Mobil uygulamaları yeniden yükleyin:

Adım #1: iPhone Ayarlar sayfasını açın.

iPhone Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Genel bölümünü açın.

Genel bölümünü açın. Adım #3: iPhone Saklama Alanı sayfasını açın.

iPhone Saklama Alanı sayfasını açın. Adım #4: En çok depolama alanı kaplayan mobil uygulamayı açın.

En çok depolama alanı kaplayan mobil uygulamayı açın. Adım #5: Uygulama Büyüklüğü, mobil uygulamanın kendi boyutunu gösterir.

Uygulama Büyüklüğü, mobil uygulamanın kendi boyutunu gösterir. Adım #6: Belgeler ve Veriler, mobil uygulamanın sonradan edindiği dosyaların boyutunu gösterir.

Belgeler ve Veriler, mobil uygulamanın sonradan edindiği dosyaların boyutunu gösterir. Adım #7: Uygulamayı Sil butonuna dokunun.

Uygulamayı Sil butonuna dokunun. Adım #8: App Store’a giriş yapın.

App Store’a giriş yapın. Adım #9: Sildiğiniz mobil uygulamayı yeniden yükleyin.

Sildiğiniz mobil uygulamayı yeniden yükleyin. Adım #10: Artık mobil uygulamayı depolama alanında kapladığı gereksiz dosyalardan kurtulmuş olarak kullanabilirsiniz.

App Store üzerinden iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazınıza indirerek yüklemiş olduğunuz her mobil uygulamanın kendine ait bir boyutu ve buna göre cihazın depolama alanında kaplamış olduğu bir alan vardır. Bu alan için yapılacak herhangi bir işlem yok.

Ancak Belgeler ve Veriler satırında görmüş olduğunuz boyut ve buna göre cihazın depolama alanında kaplamış olduğu alan, mobil uygulamanın sonradan edindiği ya da oluşturduğu dosyalar yani gereksiz dosyalardır. Mobil uygulamayı cihazınızdan silip yeniden yükleyerek bu gereksiz dosyalardan kurtulabilirsiniz.

Mobil uygulamayı bu şekilde ya da ana ekranda üzerine basılı tutup sonra üzerinde çıkan x butonu ile silmek var olan gereksiz dosyaları temizleyecektir. Ancak mobil uygulamayı kullandıkça yeni dosyalar eklenecek ve kapladığı alan yeniden artacaktır. Bu nedenle çok fazla gereksiz dosya üreten mobil uygulamaları düzenli olarak silip yeniden yükleyebilirsiniz.

Yöntem #4: Üçüncü taraf yazılımlar ile gereksiz dosyaları silin:

Adım #1: Buradan PhoneClean ya da buradan iMyFone yazılımını bilgisayarınıza indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan PhoneClean ya da buradan iMyFone yazılımını bilgisayarınıza indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: iPhone cihazınızı USB kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın.

iPhone cihazınızı USB kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın. Adım #3: Ardından yazılımı açın.

Ardından yazılımı açın. Adım #4: Yazılımın cihazı tanımasını bekleyin.

Yazılımın cihazı tanımasını bekleyin. Adım #5: Ana ekranda bulunan Tara butonuna tıklayın.

Ana ekranda bulunan Tara butonuna tıklayın. Adım #6: Tarama işlemi değişen bir süre sonra tamamlanacak.

Tarama işlemi değişen bir süre sonra tamamlanacak. Adım #7: Temizle butonu ile tespit edilen gereksiz dosyaları cihazınızdan temizleyin.

Temizle butonu ile tespit edilen gereksiz dosyaları cihazınızdan temizleyin. Adım #8: Temizleme işlemi sonrası cihazı yeniden başlatın.

Temizleme işlemi sonrası cihazı yeniden başlatın. Adım #9: İşlem tamam.

iPhone gereksiz dosyalar silme işlemi için cihazın kendi araçları dışında kullanabileceğiniz diğer bir yöntem de üçüncü taraf yazılımlardır. iPhone’da bulunan gereksiz dosyaları dosyaları tespit etmek ve temizlemek için geliştirilmiş bu yazılımlar sayesinde cihazınızda derinlemesine bir temizlik gerçekleştirebilirsiniz.

Söz konu PhoneClean ve iMyFone yazılımlarının her ikisi de benzer bir arayüze ve temizleme sistemine sahip. Aynı zamanda her ikisinin de ücretli Pro versiyonları bulunuyor ancak deneme sürümünü ya da ücretsiz versiyonunu kullanarak gereksiz dosyaları temel düzeyde temizleme şansınız var.

Dilerseniz App Store üzerinden iPhone gereksiz dosyaları silme ya da önbellek temizleme işlemi için geliştirilen mobil uygulamalardan da yararlanabilirsiniz. Ancak bu tip mobil uygulamaları indirmeden önce konu ile ilgili araştırma yapmayı ve uygulamanın diğer kullanıcılarının yazdığı yorumları okumayı ihmal etmeyin.

Sizin için iPhone’da gereksiz dosyalar nasıl silinir sorusunu yanıtladık ve bu işlem için uygulayabileceğiniz farklı yöntemleri anlattık. Özellikle eski model iPhone cihazları gereksiz dosyalardan arındırmak, cihazın performansını artıracak ve size çok daha keyifli bir kullanım deneyimi sunacaktır.