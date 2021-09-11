Apple: iPhone Kameraları Titreşimlerle Sorunlar Yaşayabilir

Apple, destek forumundan yaptığı açıklamayla çoğu iPhone’un kamerasına zarar verebilecek bir durumdan bahsetti. Açıklamaya göre cihazları yüksek titreşime maruz bırakmak, kamera sisteminin mekanizmasına zarar vererek fotoğraf kalitelerinin düşmesine neden oluyor. Apple, özellikle motosiklet gini taşıtların gidonuna iPhone sabitleyenleri uyarıyor.

Geçen sene Apple, manyetik aksesuar sistemi MagSafe’i tanıtmıştı. Bu yılın başlarında ise şirket, bazı manyetik aksesuarların optik görüntü sabitleyici ve kapalı döngü otomatik odak özelliklerine sahip telefonların kameralarında sorun yaratabileceğini açıklamıştı. Yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesine çok az kala şirketten kamera sorunları hakkında yeni bir uyarı geldi.

Apple’ın resmî destek forumunda yapılan bir paylaşım, iPhone’ları yüksek titreşime maruz bırakmanın cihazdaki kamera sistemine zarar verebileceğini açıkladı. Bu riski en çok artıran şeylerden biri ise iPhone’ları motosiklet gidonuna sabitlemek.

Motosiklet gidonundan gelen titreşimler, oynar kamera donanımını bozuyor

Apple’ın destek forumunda yapılan resmî bir açıklamaya göre çoğu iPhone modelini yüksek titreşime maruz bırakmak, telefonun kamera sistemine zaman içinde zarar verebiliyor. Yetkililer, bu durumu şu şekilde açıklıyor: “Fotoğraf çekerken telefonu hareket ettirirseniz fotoğrafınız bulanık çıkabilir. Bunu engellemek için bazı iPhone’larda optik görüntü sabitleyici (OIS) bulunur. Cayroskop hareket ettikten sonra OIS sayesinde telefonun hareket ettiği anlaşılır ve lens, fotoğrafın bulanmamasını sağlayacak şekilde ters yönde hareket ettirilir. Bu şekilde net fotoğraflar elde edilir.”

“Yine bazı iPhone’larda kapalı döngü otomatik odak özelliği bulunur. Bu özellik, telefonun maruz kaldığı titreşimi ve sallantıya göre odaklanma sağlar. Bu şekilde videolar daha sallantısız, panorama fotoğraflar daha düzgün çıkar. İki özellik de durabilite için geliştirilmiştir. Ancak bu özelliklere sahip diğer cihazlarda da olduğu gibi iPhone’ları yüksek titreşime maruz bırakmak, kamera sisteminde bozulmalara yol açabilir. Böylece zamanla fotoğraf ve video kalitesinde düşüşler yaşanabilir.”

Apple, bundan kaçınmak için verdiği tavsiyelerde sıkça yapılan bir hatadan bahsediyor: iPhone’ları çekim için motosiklet gidonuna sabitlemek. Bu telefonlar aksiyon kamerası olmadığı için tekerleklerden alınıp gidondan iletilen yüksek titreşim, telefonun oynar kamera yapısına zarar veriyor. Şirket, aynı sorunu elektrikli scooter’ların da yaratabildiğini; bu yüzden bu taşıtlara binerken cihazların cepte ya da çantada taşınmasının daha uygun olduğunu söylüyor.