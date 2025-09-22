Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama Yazılım

iPhone'lardaki Chrome uygulamasına Liquid Glass tasarım geldi

Google, Chrome uygulamasının iPhone ve iPad versiyonuna "Liquid Glass" güncellemesi getirdi. iOS 26 ile uyumlu olan bu tasarım, daha akışkan ve modern bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

iPhone'lardaki Chrome uygulamasına Liquid Glass tasarım geldi
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, iOS 26 ile uyumlu olacak şekilde Chrome uygulamasının tasarımını kökten yeniledi. "Liquid Glass" tasarım dilini benimseyen ilk Google uygulaması olan Chrome, arayüzünde daha yumuşak geçişler ve şeffaf katmanlar kullanıyor. Bu sayede, uygulamanın arka planı yansıtılıp kırılırken, kullanıcılar daha modern ve dinamik bir görünüm elde ediyor.

Güncelleme, uygulamanın pek çok farklı bölümünü etkiliyor. Sekme ızgarası, gizli mod ve sekme grupları artık "Liquid Glass" görünümüne sahip. Arama çubuğu daha yuvarlak bir tasarıma kavuşurken, bağlam menüleri de artık arka planı bulanıklaştırmak yerine şeffaf bir görünümle geliyor. Ayrıca yeni sekme göstergesi de iOS'a özgü bir tasarımla değiştirildi.

Bu tasarım değişikliği, Google'ın iOS ekosistemine daha fazla uyum sağlamak istediğini gösteriyor. Chrome, kullanıcılarına sadece işlevsel değil, aynı zamanda görsel olarak da iOS 26 ile bütünleşen bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu adım, Google'ın diğer uygulamalarında da benzer tasarım güncellemelerinin gelebileceğinin bir sinyali olarak yorumlanıyor.

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

İthal Otomobiller İçin Vergiler Değişti: ABD'li Otomobillere İndirim, Diğerlerine Zam!

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

2025 Renault Clio Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Xiaomi, HyperOS 3 Güncelleme Takvimini Açıkladı! İşte Ay Ay Güncelleme Alacak Telefonlar!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim