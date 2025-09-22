iPhone'lardaki Chrome uygulamasına Liquid Glass tasarım geldi

Google, Chrome uygulamasının iPhone ve iPad versiyonuna "Liquid Glass" güncellemesi getirdi. iOS 26 ile uyumlu olan bu tasarım, daha akışkan ve modern bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Google, iOS 26 ile uyumlu olacak şekilde Chrome uygulamasının tasarımını kökten yeniledi. "Liquid Glass" tasarım dilini benimseyen ilk Google uygulaması olan Chrome, arayüzünde daha yumuşak geçişler ve şeffaf katmanlar kullanıyor. Bu sayede, uygulamanın arka planı yansıtılıp kırılırken, kullanıcılar daha modern ve dinamik bir görünüm elde ediyor.

Güncelleme, uygulamanın pek çok farklı bölümünü etkiliyor. Sekme ızgarası, gizli mod ve sekme grupları artık "Liquid Glass" görünümüne sahip. Arama çubuğu daha yuvarlak bir tasarıma kavuşurken, bağlam menüleri de artık arka planı bulanıklaştırmak yerine şeffaf bir görünümle geliyor. Ayrıca yeni sekme göstergesi de iOS'a özgü bir tasarımla değiştirildi.

Bu tasarım değişikliği, Google'ın iOS ekosistemine daha fazla uyum sağlamak istediğini gösteriyor. Chrome, kullanıcılarına sadece işlevsel değil, aynı zamanda görsel olarak da iOS 26 ile bütünleşen bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu adım, Google'ın diğer uygulamalarında da benzer tasarım güncellemelerinin gelebileceğinin bir sinyali olarak yorumlanıyor.