iPhone'ları Yeni Bir Boyuta Taşıyacak LED Logo Patenti Orta

Apple'ın gelecek yıllarda çıkacak iPhonelar için ışıklı Apple logosu kullanılabileceğine işaret eden bir patent aldığı ortaya çıktı. Patent, telefonun arkasındaki logo kısmında şeffaf ve ayarlanabilir bir katman olduğunu gösteriyor.

Amerikan teknoloji devi Apple, piyasaya yeni sürdüğü iPhone 11 modelleri ile birlikte gündeme damgasını vurmuşken, bir başka ilgi çekici haberle daha karşımıza çıktı. Şirketin patentini aldığı bir tasarım, önümüzdeki yıllarda gelecek iPhone modelleri için farklı bir tasarım yapılabileceğini gözler önüne serdi.

Patentteki tasarımda, Apple logosu bulunan yerde şeffaf bir katman bulunuyor ve bu katmanın dekorasyonu ayarlanabiliyor. Işığın da kullanım yerine göre ayarlanabileceği söylenen patent, önümüzdeki yıl gelecek iPhone modellerinde bu tasarımın kullanılabileceğine işaret ediyor.

Bildirim ışığı olarak kullanılacak

Bu tasarımdaki led arka logo, bildirim ışığı olarak kullanılabilir. Aslında LED logo yeni bir şey değil zira Apple, bu tasarımı eski MacBook'larında kullanmıştı. Görünen o ki şirket, bu tasarımı taşınabilir bilgisayarlarından kaldırdıktan sonra mobil segmente geri getirmeyi düşünüyor.

Elbette bunun yalnızca bir patent olduğunu not etmekte fayda var zira her alınan patent gerçekleşmediği gibi; şirketler, bazen topluluğu ve şirketi canlı tutabilmek için böyle ilginç patentler çıkarabiliyorlar. Resmi bir açıklama gelene kadar bu tür patentlere yalnızca söylenti gözüyle bakmak gerekiyor.