Apple, bildiğiniz üzere bundan tam 6 ay önceki etkinliğinde Apple TV+ isimli yayın platformunu duyurmuş ve kullanıcılarını heyecanlandırmıştı. 1 Kasım itibarıyla yayın hayatına başlayacak platformdaki orijinal filmler hakkında ilginç bir gelime yaşandı. Wall Street Journal'a göre Apple, platformda yayınlanacak orijinal filmleri, önce sinemalarda vizyona sokacak.

Bünyesinde barındıracağı orijinal içeriklerle Netflix, Disney+ gibi popüler yayın platformlarına güçlü bir rakip olacak Apple TV+'ın yayın hayatına başlamasına oldukça kısa bir süre kaldı. 1 Kasım'dan itibaren izleyicilerine kapılarını açacak olan platform, özgün içerik sayısıyla dikkat çekecek görünüyor.

Platformda yer alacak içeriklerin sayısının fazla olması, Apple hayranlarını sevindirirken bugün Wall Street Journal'da yayınlanan bir haber, hevesleri kursakta bırakabilir. Habere göre Apple, platforma eklenen orijinal filmlerini haftalar önce sinemalarda gösterime sokacak.

Filmleri ilk izlemek isteyenler, Apple TV+ yerine sinemaya gitmek zorunda kalacak

Apple'ın şimdiden ABD'de yerel dağıtım şirketleriyle iş birliği içinde olduğu ve filmlerin belli şehirlerde vizyona girmesi için çalışmalar yürüttüğü söyleniyor. Platformun ilk içeriklerinden biri olacak olan The Elephant Queen için tarih belirlendi bile. Film, 18 Ekim'de New York'ta seyircilerle buluşacak.

Sinemaseverler için bir süre vizyonda kalacak olan film, 1 Kasım'dan itibaren de TV+ kullanıcıları için erişilebilir olacak. Apple'ın bu hamlesi, platformu bekleyen kullanıcılar arasında kafa karışıklığı yaratırken neden böyle bir yol izlendiği sorunun cevabı düşünüldüğünde Apple'a hak vermemek elde değil.

Apple, filmleri sinemada göstererek hem gelirini artıracak hem de filmleri ödüller için rekabetçi hâle getirecek

Apple'ın böyle bir strateji izlemesinin elbette geçerli bazı sebepleri var. Apple TV+ satın almayan kullanıcıların filmleri izlemesi için bir alternatif yaratan şirket, aynı zamanda filmlerinin ödül alma şansını artıracak. Filmlerin maliyetlerini karşılaması için de olumlu olan bu hamle, Apple TV+'ın sinemalarda da reklamının yapılmasını sağlayacak. Apple'ın bu stratejisinin istendiği gibi sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ise zaman gösterecek.