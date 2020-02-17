iPhone Pil Değişiminin Kolay ve Uygun Fiyatlı Yolu

iPhone’ların bataryaları, tüketicilerin canını sıkan esas noktalardan bir tanesi. Batarya ömrünün düşük oluşu ve bu bataryaların bir süre sonra tükenmesi tüketicileri çaresiz bırakıyor. FotoParça isimli bir şirket ise yüksek kaliteli ve Türkiye menşeili bataryalarıyla iPhone’unuza yeniden hayat veriyor.

Akıllı telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Tüketiciler, sahip oldukları akıllı telefonlarla hemen her işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Ancak akıllı telefonlar, ne yazık ki sonsuza dek aynı kalitede kalmıyorlar. Özellikle de telefonların bataryaları, bir süre sonra kapasitelerini yitiriyor ve tüketicilere birkaç saat bile kullanım imkanı sunmuyorlar.

Akıllı telefon sektörü, günümüzde genel olarak iki kategoriye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi Apple tarafından piyasaya sürülen iPhone’lar, diğer ise aralarında Samsung ve Huawei gibi güçlü üreticilerin de olduğu Android telefonlar. Batarya konusunda Android telefonların bir tık daha önde olduğu su götürmez bir gerçek.

Şimdiyse sizlere eğer iPhone kullanıyorsanız hayat kurtarıcı olabilecek bir şirketten bahsedeceğiz. Şirket, bu işlemi bir Türk markası olan “FPPRO” isimli pillerle yapıyor. Orijinal kapasite de hücreler kullanılan FPPRO piller sayesinde iPhone'un sağlığını da ön planda tutuluyor.

FotoParça, kendinden fazlasıyla emin olan bir şirket. Batarya değişimini sadece bir saat içerisinde tamamladıklarını belirten şirket, Türkiye’nin her yerine de hizmet veriyor. Yani kargo aracılığıyla da iPhone’larınızın bataryasını değiştirtebiliyorsunuz. Batarya değişimi sayesinde sahip olduğunuz iPhone’u, ilk günkü gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

FotoParça’nın etkileyici yanlarından bir tanesi de sadece pil satışı yapıyor da oluşu. Şöyle ki; eğer elinizden bu tarz işler geliyorsa, sadece batarya siparişi verebiliyorsunuz. Eğer bataryayı kendiniz değiştirmek isterseniz, FotoParça tarafından hazırlanmış olan eğitim videolarından da faydalanabiliyorsunuz.

Peki FotoParça’ya nasıl güveneceksiniz?

iPhone bataryası satan pek çok şirketin olduğu zaten biliniyor. Bugün ufak bir Google araması, karşınıza onlarca batarya çıkarıyor. Hatta bazı satıcılar, bataryalarının “orijinal” olduğunu iddia ediyorlar. İşte FotoParça, böyle bir yaklaşım sergilemiyor ve hatta orijinal ibaresiyle satılan bataryaların ne gibi risklere gebe olduğundan da burada bulunan bağlantıda bahsediyor.

Satışa sunulan pek çok batarya modelinin ortak bir sorunu var. Bilindiği üzere Apple, iOS işletim sisteminde bir süredir “Pil Sağlığı” isimli bir bölümde bataryanın anlık durumunu gösteriyor. İşte orijinal olarak satılan bataryalar, çoğu zaman bu bölümde hizmet vermiyor. Ancak FotoParça’nın kullandığı Türkiye menşeili bataryalar, pil sağlığı verilerini gösteriyor ve uluslararası sertifikalara da sahip.

Eğer sizler de şu sıralar, sahip olduğunuz iPhone’un batarya performansından şikayetçiyseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak FotoParça’nın internet sitesine erişebilir ve daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bu bir sponsorlu içeriktir.