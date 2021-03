Televizyonda izlediğimiz her güzel şeyin bir sonu var. Ama bazı sonlar tahmin edilenden daha erken gelebiliyor ve farklı sebeplerden dolayı sevilen diziler erkenden bitmek zorunda kalabiliyor. Gelin vaktinden önce bitirilmek zorunda kalınan efsane dizileri birlikte inceleyelim.

Hepimiz bu zamana kadar çeşitli sebeplerden dolayı iptal edilen dizilere şahit olmuşuzdur. Ekran başında seyirciler bölümleri bir oturuşta izlerken, karakterlere aşık olurken ya da dizi hakkında teoriler üretirken hiçbir uyarı olmadan diziler maalesef oyuncuların ve hatta bazen yönetmenlerin isteği dışında iptal edilebiliyor.

İptal edilen bu dizilerin bazıları kalitelerinin ya da izleyici sayısının düşük olmasından kaynaklansa da bazıları bazı anlaşmazlıklardan dolayı iptal ediliyor. Birçok izleyicisi ve hatta hayran kitlesi olan dizilerin iptal edilmesi de haliyle bu kitleleri oldukça üzüyor. Biz de bu dizileri anmak adına sizler için izlenme sayıları yüksek olmasına rağmen sezonlarını ve bölümlerini tamamlamadan iptal edilen dizileri listeledik.

Kitleleri Kendine Hayran Bırakmışken Yarıda Kesilen Diziler

Altered Carbon

Anne with an E

BoJack Horseman

Castle Rock

The Society

I Am Not Okay With This

Osmosis

Santa Clarita Diet

The OA

Flashforward

Altered Carbon

Yayın Tarihi: 2018 - 2020

IMDb puanı: 8,0

Rotten Tomatoes: %60

Hikayesi Richard Morgan’ın 2002 tarihinde yazdığı romana dayanan Altered Carbon, zengin insanların sonsuza dek yaşamanın bir yolunu keşfettiği bir dünyada geçen dizi, adındaki evrenin en iyi dövüşçüsü Takeshi Kovacs etrafında dönüyor. Netflix’te yayınlanan ve Netflix’e oldukça pahalıya patlayan bu dizinin -ve aynı zamanda romanın- birçok hayranı var.

Yapımcısına oldukça pahalıya mal olan bu dizinin iptaline beklenmedik bütçe artışlarının, yayın tarihlerindeki belirsizliğin ve koronavirüs dolayısıyla çekimlerde oluşabilecek zorlukların sebep olduğu söylentiler arasında.

Anne with an E

Yayın Tarihi: 2017 - 2019

IMDb puanı: 8,7

Rotten Tomatoes: %60

19. yüzyılın sonlarında yaşayan yetim bir kızın maceralarını anlatan Anne with an E, Montgomery’nin klasik romanlarından esinlenerek hayata geçirilmiş bir yapım. “Yapımdı” demek daha doğru olabilir çünkü 3 sezon yayınlandıktan sonra hikayesi bitmemesine rağmen iptal edildi.

İlk olarak iptalin sebebi hakkında yeteri kadar izleyici kitlesine ulaşılamadığı söylendi. Dizinin hayran kitlesi buna karşı çıktıktan sonra yapımcı Moria Walley-Beckett Instagram hesabında aşağıdaki açıklamayı yaptı.

“Fikirlerini değiştirmeye çalıştık, final filmi için uğraştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sanat ve ticaret birlikte zor yürüyen bir birliktelik. Sanatı ekonomi, algoritmalar, demografi gibi kelimelerle tartışmak imkansız.”

Bu açıklamadan da anladığımız üzere diziyi iptal eden asıl mecra yayıncısı; yani Netflix. Bu konuda kesin bir araştırma olmamasına rağmen, dizinin yapımcısının söyledikleri yukarıdaki teoriyi doğrular nitelikte.

BoJack Horseman

Yayın Tarihi: 2014 - 2020

IMDb puanı: 8,7

Rotten Tomatoes: %93

İnsan-hayvan karışımı canlıların dünyada insanlarla birlikte yaşadığı bir alternatif gerçeklikte geçen BoJack Horseman da, yukarıdaki yapımlar gibi, Netflix’te yayınlanan bir sitcom dizisiydi. 2014’te yayınlanmaya başlanan dizi ilk yayınlandığında beklentiler oldukça düşüktü. Sonrasında depresyon, ırkçılık, cinsiyetçilik ve hatta aseksüel topluluklar hakkındaki görüşleri ve iğneleyici göndermeleriyle çok sıkı bir takipçi kitlesi yakaladı.

Dizinin yapımcısı Bob-Waksberg, yayıncı firma tarafından gelen iptal kararı olmasaydı dizinin çok uzun seneler boyunca yayınlanabileceğini düşündüğünü açıkladı. Buna rağmen, Netflix yapımcıya elinden geldiğince bir sona bağlaması için zaman verdiğini de öncesine açıklamış.

Toplamda 6 sezon süren dizi, planlanan bölüm sayısına ulaşmadığı için dizinin Nice While it Lasted isimli son bölümü de aslında diziyi bitirecek bölüm olarak planlanmamıştı.

Castle Rock

Yayın Tarihi: 2018 - 2019

IMDb puanı: 7,6

Rotten Tomatoes: %88

Castle Rock, Stephen King romanlarındaki hikayeleri birleştirerek tek bir tutarlı hikaye oluşturmak için kurgusal bir kasabadaki insanları ve hikayelerini kullanarak izleyicileri kendine hayran bırakan bir yapımdı. 2 sezon yayınlanan dizinin her iki sezonunun da Rotten Tomatoes puan ortalaması %88.

Hulu’da yayınlanan Castle Rock’ın iptali konusunda kesin bir açıklama yapılmadı. Sevilen dizinin iptalinin altında yatan en büyük neden olarak da, Gerald’s Game ve Pet Semetry gibi Stephen King hikayelerinin çoğu için bireysel yapımlar olduğu düşünülüyor.

The Society

Yayın Tarihi: 2019

IMDb puanı: 7,1

Rotten Tomatoes: %86

Günümüzün “Sineklerin Efendisi” hikayesi olarak geçen The Society de iptal edilen diziler kervanına ne yazık ki katıldı. New England’ın banliyölerinde geçen dizi koronavirüslü ilgili lojistik sorunlar nedeniyle Netflix tarafından iptal edildi. Netflix’te devam eden birçok dizi söz konusuyken neden The Society’nin seçildiği ise bilinmiyor.

Sadece bir sezon sürmesine rağmen oldukça büyük bir izleyici kitlesi edinen The Society, hikayenin geçtiği kurgusal kasabada sadece gençlerin kaldığı, geri kalan herkesin yok olması konusunu işliyor.

2018’de Massachusetts'te çekilen dizinin 2. sezonunun çıkış tarihi olarak Temmuz 2019 verilmişti. Sonrasında koronavirüs ile gelişen önlemler nedeniyle iptal edilen dizinin asıl sebebi olarak “güvenlik önlemleri nedeniyle artan bir bütçe” ve dizinin geniş kadrosu olduğu varsayımlar arasında.

I Am Not Okay With This

Yayın Tarihi: 2020

IMDb puanı: 7,6

Rotten Tomatoes: %87

Netflix’in koronavirüs sebebiyle iptal ettiği bir diğer dizi ise I Am Not Okay With This. Süper güçlere sahip 17 yaşındaki bir kızın hayatını anlatan dizinin yapımcısı Jonathan Entwistle, dizi iptal edildiğinde 2. sezonun hazır olduğunu açıkladı.

Amaçlarının ilk sezonda seyircinin aklına takılan her sorunun cevabını 2. sezonda vermek olduğunu söyleyen Entwistle, dizi için yazılan sonun da hazır olduğunu söyledi. Ama ne yazık ki I Am Not Okay With This izleyicileri, başka bir yayıncı firma dizinin haklarını satın alana kadar bu sonu izleyemeyecekler.

Osmosis

Yayın Tarihi: 2019

IMDb puanı: 5,9

Rotten Tomatoes: %100

Netflix’in en cesur dizilerinden biri olan Osmosis, daha önce hiç görmediğimiz ve izlemediğimiz bir konuyla karşımıza çıkıyor. Fransız dizi, katılımcıların bir uygulamanın denekleri olarak katıldıkları bir flört uygulaması sayesinde, beyin verilerinin incelenmesine izin vererek ruh eşlerini aramalarını konu alıyor. Ancak bir Black Mirror bölümünde görebileceğimiz bir konuya sahip olan Osmosis de Netflix’in iptal ettiği yapımlardan biri.

Oldukça ilgi çekici konusuna rağmen Osmosis’in 2. sezonu, Netflix’in yaptığı açıklamaya göre, yeteri kadar izleyiciye hitap etmediği için iptal edilmiş.

Santa Clarita Diet

Yayın Tarihi: 2017 - 2019

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes: %89

Netflix’te yer alan en absürt dizilerden biri olan Santa Clarita Diet, banliyöde yaşayan son derece normal bir ailenin hayatlarındaki büyük değişimleri anlatıyor. Hikayede ailenin annesi Sheila (Drew Barrymore), bir anda yaşayan bir ölüye dönüşerek çiğ etle beslenmeye başlıyor.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yapımcıları da, dizinin sona ereceğini bir anda öğrenmişler. Bu sebepten dolayı hikayesi yarım kalan dizi, izleyicilerine tam bir son veremedi. Netflix’in diziyi iptal etme sebebi ise ne yazık ki dizinin bütçesinin yüksek olması.

The OA

Yayın Tarihi: 2016 - 2019

IMDb puanı: 7,9

Rotten Tomatoes: %84

Yine farklı bir hikayesi olan The OA’de küçük bir çocukken, kör bir şekilde kaybolan Prairie’nin 20’li yaşlarında yaşadığı kasabaya geri dönmesini izliyoruz. Kasabaya görme yetisi ile birlikte dönen Prairie’nin kazandığı tek yeteneği de görmek değil. Henüz kaybolmasının ardındaki gizemler çözülmemişken, kasabaya yeni gizemler getiren Prairie’nin ilginç hikayesini izlediğimiz dizi de Netflix’ten payını alanlardan.

Netflix’in açıklamasına göre dizi, yeteri kadar izleyiciye sahip olmamasından dolayı iptal edilmiş.

Flashforward

Yayın Tarihi: 2009 - 2010

IMDb puanı: 7,6

Rotten Tomatoes: %80

Çok uzun seneler önce iptal edilmesine rağmen, sonunu izlemeden seyirciyle veda eden diziler denildiğinde ilk akla gelen diziyi de atlamak istemedik. Henüz yayın platformları bu kadar yaygın değilken ve televizyonlarda böylesine ilginç hikayeli kaliteli yapımlar izleyemiyorken, Flashforward izlerken kafamızın yanmasına neden olan ilk dizilerden biriydi.

Dünya üzerindeki her insanın aynı anda bayılıp geleceklerine dair kısa bir bölüm görüp uyanmalarının sebebinin araştırılmasını izlediğimiz Flashforward, aynı zamanlarda aynı kanalda yayınlanan Visitors adlı dizinin bütçesinden dolayı iptal edildi.

Büyük kitlelere hitap etmelerine rağmen iptal edilen dizilerden bizim aklımıza gelenler bunlar. Unuttuklarımız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın!