Geçmişten Bugüne İptal Edilen Tüm GTA Oyunları (Bazılarının Çıkmadığına Üzüleceksiniz)

Rockstar Games'in dünyayı kasıp kavuran GTA serisinde her seride olduğu gibi bazı iptal edilen oyunlar bulunuyor.

GTA serisi dediğimizde aklımıza hep rekor kıran satışlar, devasa açık dünyalar ve unutulmaz karakterler geliyor. Los Santos'tan Vice City'ye kadar birçok şehirde dijital suç dünyasının tozunu attırdık.

Tabii Rockstar Games'in parlak başarılarının gölgesinde kalan, geliştirme cehenneminde kaybolan ve "Acaba çıksaydı nasıl olurdu?" diye merak ettiğimiz bazı projeler de var. Biz de bu içeriğimizde GTA evreninin karanlıkta kalan köşelerine, yani geçmişten bugüne iptal edilen GTA oyunları ve rafa kaldırılan o büyük projelere yakından bakacağız.

Rockstar'ın Japonya macerası: GTA: Tokyo

Serinin belki de en çok konuşulan ama hiç gün yüzü görmeyen oyunu GTA: Tokyo. Rockstar Games'in GTA 3 ve Vice City ile yakaladığı muazzam başarının ardından yeni bir rota çizmek istediği biliniyordu. 2000'lerin başında ekip, seriyi Amerika dışına taşımayı ciddi ciddi düşündü. Hatta bu amaçla Tokyo'ya gidip mekân araştırması yaptılar ve şehrin dokusunu incelediler.

"GTA: Tokyo" ismi için ticari marka başvurusunda bile bulunuldu. Peki bu heyecan verici proje neden iptal edildi? Söylentilere göre Tokyo'nun karmaşık ve dar yol sistemi, GTA'nın temelindeki yüksek hızlı araç kullanma mekaniklerine pek uymuyordu. Kültürel farklar ve serinin "Amerikan rüyası" parodisine dayalı kökleri de bu kararda etkili oldu ve Rockstar rotayı tekrar Amerika'ya çevirdi.

Sadece isimde kalanlar: Bogota ve Sin City

Rockstar'ın yeni şehir arayışı sadece Tokyo ile sınırlı değildi. Aynı dönemde "GTA: Bogota" ve "GTA: Sin City" isimlerinin de ticari markaları alındı. Bogota, seriyi Kolombiya'nın tehlikeli sokaklarına taşıyarak Narcos benzeri bir atmosfer sunacaktı. Sin City (Günah Şehri) ise, San Andreas'ta ziyaret ettiğimiz Las Venturas'ın (Las Vegas) tam kapsamlı bir oyuna dönüşme potansiyeli taşıyordu.

Ne yazık ki bu iki proje de Tokyo gibi sadece fikir aşamasında kaldı ve hiçbir zaman aktif geliştirme aşamasına geçemedi. Rockstar, enerjisini yeni nesil konsollar için GTA 4 ve Liberty City üzerine yoğunlaştırmayı tercih etti.

Ceplerimize girecekti: GTA: San Andreas Stories

PSP kullanıcıları Liberty City Stories ve Vice City Stories ile harika GTA deneyimleri yaşamıştı. Bu iki oyun, büyük şehirleri avucumuzun içine sığdırarak büyük başarı yakaladı. Doğal olarak herkesin aklındaki sıradaki oyun GTA: San Andreas Stories idi.

CJ'in maceralarını ve Los Santos'un geçmişini avuçlarımızın içinde oynamak kuvvetle muhtemel etkileyici olacaktı. Bu oyunun geliştirildiğine dair güçlü söylentiler dolaşsa da proje hiçbir zaman resmiyet kazanmadı ve sessiz sedasız iptal edildi. Muhtemelen PSP'nin donanımsal sınırları San Andreas'ın üç şehirden oluşan devasa haritasını kaldırmakta zorlanacaktı ya da Rockstar odağını çoktan GTA 4'e kaydırmıştı. Gelecekte şirket sebebini açıklamadığı sürece bu iptale dair sadece söylentilere sahibiz.

N64 kartuşuna sığmayan oyun: GTA 64

90'lı yılların sonunda ilk GTA oyunu PlayStation'da büyük bir patlama yapmıştı. DMA Design (yani şimdiki Rockstar North), bu başarıyı Nintendo'nun popüler konsolu Nintendo 64'e de taşımak istedi. Plan, ilk oyunu N64 için yeniden yapmaktı ancak proje, o dönemin en büyük teknolojik engeli olan depolama alanına takıldı.

PlayStation, CD-ROM kullanıyordu ve bu sayede oyuna bolca ara sahne, veri ve en önemlisi CD kalitesinde radyo müzikleri sığdırabiliyordu. Nintendo 64 ise çok daha kısıtlı depolama alanına sahip kartuşlar kullanıyordu. Ekip, GTA'nın ruhunu oluşturan o zengin ses dünyasını ve içeriği bir N64 kartuşuna sığdırmanın teknik olarak mümkün olmadığına karar verdi ve GTA 64 projesi, daha fazla ilerleme kat edilemeden iptal edildi.

2D ve 3D arasında: GTA 2.5

Bu proje, tam olarak duyurulup iptal edilen bir oyundan çok, GTA 2 (kuş bakışı 2D) ile GTA 3 (tam 3D) arasındaki "kayıp halka" olarak bilinir. Rockstar, 2D dünyadan 3D dünyaya geçişin sancılarını yaşarken önce tam 3D yerine "2.5D" veya "izometrik" bir kamera açısını denedi. Bu denemenin kod adı bazen "GTA 3D" bazen de "GTA 2.5" olarak anılıyordu. Buradaki fikir, şehri ve araçları 3D modellemek ama kamerayı GTA 3'teki gibi serbest bırakmak yerine, sabit bir açıda tutmaktı (eski tarz RPG oyunları gibi) ancak ekip, bu ara formül üzerinde çalışırken yaklaşmakta olan PS2'nin gücünü fark etti.

PS2, onların hayalindeki "tamamen 3D, yaşayan, nefes alan bir şehir" fikrini kaldırabilecek potansiyele sahipti. Bu yüzden 2.5D ara projesini çöpe atıp, tüm riskleri alarak GTA 3 için sıfırdan, devrim niteliğinde bir 3D motoru üzerinde çalışmaya başladılar. Yani GTA 2.5, o efsane GTA 3'ün doğabilmesi için feda edilen bir teknoloji demosu olarak tarihe geçti.

Bonus: GTA Online'ın rafa kaldırılan Cops 'n' Crooks modu

Bu tam olarak iptal edilen bir GTA oyunu değil ancak GTA Online için planlanan ve neredeyse bitmişken rafa kaldırılan çok büyük bir güncellemeydi. "Cops 'n' Crooks" (Polisler ve Hırsızlar), oyuncuları iki takıma ayıran klasik bir oyun moduydu.

İçeriden sızan bilgilere göre 2020 yılında Amerika'da yaşanan George Floyd protestoları ve polis şiddetine yönelik artan toplumsal hassasiyet nedeniyle Rockstar, "Polis vs. Suçlu" temalı bu modu yayınlamanın doğru zaman olmadığını düşündü. Bu hassas konu nedeniyle güncelleme süresiz olarak ertelendi ve kuvvetle muhtemel hiçbir zaman yayınlanmayacak.

Peki sizin iptal edildiğine en çok üzüldüğünüz GTA oyunu hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.