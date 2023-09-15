Kendine özgü yuvarlak yüzleri, dolgun vücutları ve gösterişli tüyleri ile İran kedisi, dünyanın en tanınmış kedi türlerinden biridir. İşte Fars kedisi olarak da bilinen Pers kedisinin özellikleri ve hakkında ilginç bilgiler.

Dünyadaki en tanınmış kedi ırklarından biri olan İran kedileri, ilk evcilleştirilmeye başlandıkları 1600’lü yıllardan bu yana oldukça mutlu bir hayat sürüyorlar. Genellikle orta büyüklükte olan Pers kedileri, oldukça sevgi dolu ve sakin hayvanlardır. Özellikle tüylerinin şekli ve rengi, onlara farklı bir görünüş kazandırıyor.

Binlerce yıla yayılan büyüleyici bir geçmişe sahip olan Fars kedileri, geçmişte düzenlenen birçok yarışmada birçok ödül kazanmışlardır. Bunlardan en ünlüsü ise aşağıda da detaylı olarak ele aldığımız Dünyanın ilk kedi gösterisidir. Gelin hep beraber, bu tatlı ve uysal kedilerin ilginç bilgilerini ve özelliklerini ele aldığımız yazımıza geçelim.

İran kedileri hakkında ilginç bilgiler:

Kökenleri hakkında net bilgi yok

Kraliyet ailesi ile yakın ilişkileri var

Birçok renge ve desene sahiptir

Oldukça iyi kucak kedileridir

Dünyanın ilk kedi gösterisinde yer aldılar

İlk soylu kedi ırklarından biridir

Ünlü kedi tablosunun ilham kaynağıdır

Bilinenin aksine oldukça fazla tüy dökerler

Her zaman düz yüzleri yoktu

Kökenleri hakkında net bilgi bulunmamakta

Fars kedisi, biraz gizemli kökene sahip olan eski evcil kedi ırklarından biridir. Çok eski bir ırk olduğundan kökenleri ve dünyaya nasıl yayıldığı belirsizdir. Ancak, Orta Doğu kökenli oldukları konusunda oldukça güçlü şüpheler var. Birçok araştırmacı ise asıl kökenlerinin Mezopotamya’ya dayandığını söylüyor.

İran kedilerinin 1600’lü yıllarda Avrupa’da tanıtılmadan önce bu bölgede yaşadığı düşünülüyor. Kökenlerinin Mezopotamya bölgesine, daha sonra Pers bölgesine dayandığına dair en büyük kanıtlardan biri uzun tüyleridir.

Kraliyet ailesi ile yakın ilişkileri var

Uzun yıllar boyunca, İran kedisi muhteşem ve asil görünümü nedeniyle kraliyet ailesinin vazgeçilmez hayvanları arasında yer aldı. 63 yıl boyunca Birleşik Krallık’ı yöneten Kraliçe Victoria’nın İran kedilerine karşı özel bir ilgi ve sevgisi vardı. Aynı zamanda, farklı dönemlerde Fransız soylularının da oldukça severek beslediği hayvanlardan oldu.

Hatta tarihte kedilere olan sevgisiyle tanınan Fransız kralı XV. Louis’in özellikle İran kedilerine karşı oldukça düşkünlüğü olduğu biliniyor. Görünüşleri her zaman ilgi çeken bu hayvvanlara, birçok kraliyet üyesi ve varlıklı insanın ilgi göstermesi pek tesadüf gibi durmuyor.

Birçok renge ve desene sahiptir

Cins denildiğinde akla ilk gelen beyaz renkli İran kedileri olsa da, birçok farklı renk, ton ve desenlere sahip bir kedidir. Örneğin tüyleri tek renki veya desenli olabilir. Beyaz, siyah, bej, krem, gri, kızıl, kahverengi, turuncu daha birçok renkte İran kedisine rastlayabilirsiniz. Boyutları bakımından da birçok çeşidi vardır. Oldukça küçük çeşitleri olabiliyorken aynı zamanda normal kedi boyutlarında da olabiliyorlar. Aynı zamanda, tüyleri de kısa veya uzun olabiliyor.

Oldukça iyi kucak kedileridir

İran kedilerinin çok sakin ve nazik oldukları biliniyor. Yani, kedileri kucağınıza alıp doya doya seviyorsanız, bu kedilere çok hızlı bir şekilde ısınabilirsiniz, çünkü İran kedileri kucakta vakit geçirmeyi oldukça seven bir türdür.

Pers kedileri oyundan oldukça keyif alsalar da çok yüksek enerjili değillerdir. Bu kedilerin yüksek duvarlardan zıplamasını veya oldukça hareketli olmasını beklemeyin. En rahat yeri bulup uzun uzun uyumak en sevdikleri şeylerden biridir. Bu özelliklerinden dolayı, iç mekan için beslenmesi uygundur ve asla açık alanda uzun süreli tutulmamalıdır.

Dünyanın ilk kedi gösterisinde yer aldılar

Dünyada düzenlenen ilk kedi gösterisi 13 Temmuz 1871’de Londra’da bulunan Crystal Palace’ta gerçekleşti. Bu gösteri, evcil ve gösterişli hayvanların cins standartlarını belirleme fikrini ortaya atan İngiliz sanatçı Harrison Weir tarafından düzenlendi.

Gösteride Fars ırkının yanı sıra Siyam, Manks, British Shorthair ve daha birçok ırk bulunuyordu. Gösteriye İngiliz halkı oldukça ilgi gösterdi ve beklenenden çok daha fazla kişi katılım sağladı. Hatta etkinliğin bu kadar ilgi görmesi üzerine aynı yıl içerisinde ikinci bir gösteri daha düzenlendi.

İlk soylu kedi ırklarından biridir

İlk İran kedileri, Amerika Birleşik Devletleri’ne 1875 yıllarında gelmiş olsa da, Kedi Meraklıları Derneği’nin kurulması 1906 yılında gerçekleşti. Yıllar öncesinden oldukça dikkat çekmeyi başaran bu kediler, başka Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkedeki en popüler kedi ırklarından biridir.

Ünlü kedi tablosunun ilham kaynağıdırlar

Kediler, yüzyıllardır sanat dünyasında birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Bu eserlerde en çok yer alan tür ise güzellikleri ile oldukça dikkat çeken İran kedileridir.

Tür, 19. yüzyıl’da Avusturyalı ressam Carl Kahler’in ‘Karımın Aşıkları’ adındaki yağlıboya tablosunda yer aldı. Aynı zamanda, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kedi tablosu olarak bilinen bu eserin ağırlığı yaklaşık 103 kg ve 190.5 x 259 cm ölçülerine sahiptir.

Bu muhteşem eserde çoğu İran kedisine benzeyen 42 kedi yer alıyor. Eserin ilham kaynağının ise Carl Kahler’in eşinin sahip olduğu yaklaşık 350 kedi gösteriliyor. Daha önce hiçbir kedi tablosu yapmamış olan Kahler, ortaya benzersiz bir eser çıkarmak için tam 3 yıl boyunca kedilerini gözlemlediği de biliniyor.

Bilinenin aksine oldukça fazla tüy dökerler

İran kedileri diğer ırkların birçoğundan daha fazla tüy dökerler. Tüm yıl boyunca tüyleri dökülürken, tüy dökme yoğunluğu mevsime göre değişkenlik gösterir. Yılda iki kez tüylerinin tamamını değiştirirler, bu nedenle bu süre zarfında sık sık taramanız gerekir. Eğer kedinizin tüyleri çok kalınlaşırsa keçeleşme meydana gelebilir. Bu durumda profesyonel bir uzmandan yardım istemeniz gerekebilir.

Her zaman düz yüzleri yoktu

İran kedileri her zaman bu belirgin düz yüze sahip değillerdi.1950’lerde gözlemlenen genetik bir mutasyonda, daha buruşmuş ve düz yüz şekillerine sahip bir yavru kedi dünyaya geldi. O zaman ki kedi yetiştiricileri bu görünümü oldukça çekici buldular ve görünümü daha da geliştirmek için seçici yetiştirme yöntemini kullandılar.