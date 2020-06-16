Iron Harvest, 16-22 Haziran Arası Demo Olarak Oynanabilecek

Büyük Savaş'ın yeni bittiği, savaşın yaralarının yeni yeni sarıldığı alternatif bir evrende geçen strateji oyunu Iron Harvest, 16 Haziran - 22 Haziran tarihleri arasında Steam üzerinden demo olarak oynanabilecek. Iron Harvest hakkında daha fazla bilgi için haberimize göz atabilirsiniz.

1920 ve sonrasının alternatif gerçekliğinde geçen klasik bir gerçek zamanlı strateji oyunu olan Iron Harvest, yıllarca süren bekleyişin ardından nihayet bu yılın eylül ayında oynanabilir olacak. Eylül ayına kadar sabredemeyecek oyuncular içinse müjdeli bir haberimiz var.

Yakında çıkacak oyunların demolar, canlı yayınlar ve geliştirici sohbetleriyle kutlanacağı Steam Oyun Festivali: Yaz 2020'de yer alacak oyunlardan biri de Iron Harvest olacak. Oyuncular, 16 Haziran’da Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak olan ve 22 Haziran’a kadar sürecek bu festival kapsamında Iron Harvest’ı Steam üzerinden demo olarak oynayabilecekler.

Iron Harvest nasıl bir oyun?

1920’lerden sonrasını konu alan alternatif bir evrende geçen Iron Harvest, oyuncuları Büyük Savaş’ın hemen ardında yeniden şekillenen bir dünyaya davet ediyor. Son teknolojiyle donatılan devasa robotların I. Dünya Savaşı’na yetiştiği bu alternatif dünyada; Avrupa hâlâ savaşın yaralarını sarıyor, şehirler yeniden inşa ediliyor ve kırsalda Iron Harvest dönemi başlıyor. Çiftçiler, Büyük Savaş’ın savaş meyanlarında savaşmış, yürüyen devasa makinelerin kalıntılarını keşfediyorlar.

Bu kaos dünyasının ortasında Avrupa’nın varlığını riske atan yeni bir tehdit ortaya çıkıyor. Savaşın yaralarının yeni yeni sarıldığı bu alternatif evrende, amaçları dünyayı bir kez daha ateşe vermek ve kontrolü ele geçirmek olan gizli güçler, tüm ulusları istikrarsızlaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı görünüyor.

Gerçek zamanlı strateji oyunu Iron Harvest, 1 Eylül 2020’de Steam üzerinden PC için çıkacak. İlerleyen dönemlerde PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri de çıkacak olan oyuna şu anda Steam’de 92 TL’lik bir fiyatla ön siparişle sahip olabilirsiniz. Buradaki bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve oyunu satın alabilirsiniz.