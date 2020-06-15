Resident Evil 8'in PS4 Sürümü İptal Edildi

Önümüzdeki yıl çıkması beklenen Resident Evil 8'in bazı eski konsollara da geleceği düşünülüyordu ancak geliştirilen grafiklerin, oyunun eski nesil konsollarda oynanamamasına sebep olacağı rapor edildi.

Resident Evil 8, heyecan verici fragmanı ve çekişmeli bitimiyle çok konuşulan oyunlar arasındaydı ancak PS5 etkinliğinde ortaya çıkmasının ardından işler oyun için pek de iyiye gitmiyor gibi görünüyor. 2021 yılına doğru ilerlerken bizi nelerin beklediğiyle ilgili birçok sızıntı olmuştu. Bu yüzden karlı arazi, kurt adamlar ve cadılar kimse için beklenmedik değildi.

Sızıntıların çoğu doğru çıksa da gelişen bir aksilik herkesi adeta ters köşeye yatırdı. Kullanıcıların beklediği, belki de umut ettiği; Resident Evil 8'ın eski konsollara gelebileceği beklentisinin arkası boş çıktı. Dusk Golem isimli Twitter kullanıcısı, Resident Evil 8 için planların neden değiştiğine dair açıklama yaptı.

Resident Evil 8'in PS4 sürümünün iptalinin arkasında geliştirilmiş grafikler var:

Resident Evil 8'in PS4 sürümünün iptali hakkında konuşan Dusk Golem; oyunun, yükseltilen grafikleri nedeniyle eski nesilde sorun yaşayabileceğini, en iyi Resident Evil 8 deneyiminin PS5’te elde edilebileceğini vurguladı. Fragmanın bazı yerlerinde görülebilen grafik kalitesindeki eşitsizlik ve özellikle bazı karakterlerdeki değişiklik, Dusk Golem’in söylediklerini destekler nitelikte.

Resident Evil 8'in eski nesil konsollarda oynanamayacak olması birçok oyuncu için sinir bozucu olsa da Capcom'un düşük donanımla devam etmeyeceğini ve en gelişmiş yeni Resident Evil deneyiminin yaşanacak olduğunu bilmek güzel. En azından PS5 sahibi olacaklar için durum böyle. Hayatına 1996 yılında başlayan Resident Evil serisi, kısa süre içerisinde parladı ve oyun endüstrisinin korku türündeki başyapıtlarından bir tanesi olmayı başardı. Oyunları, filmlere ve dizilere uyarlama trendinin yükseldiği şu günlerde Resident Evil’ın da tekrar uyarlanması çok da sürpriz olmazdı ki Netflix de Resident Evil’ın baz alındığı bir dizi üzerinde çalıştıklarını onayladı.

Resident Evil, daha önce Milla Jovovich’li bir film serisine de uyarlanmış ancak filmin gittiği nokta ve markanın korku, hayatta kalma ögelerinden kopması hayranları mutlu etmemişti. Daha önce verilen bir röportajda Netflix’in 'var olan mitolojiyi derinleştireceği' söylenmişti. Dizinin, şu an için hangi hikâyeyi takip edeceği bilinmiyor olsa da hayranların Netflix uyarlamasından beklediği bazı şeyler var. Dizi uyarlamasının detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.