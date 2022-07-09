Marvel Sinematik Evreni'nin en çok sevilen süper kahramanlarından biri olan Iron Man, kendine ait 3 filme ek olarak bazı MCU filmlerinde yer aldı. Yer aldığı filmlerin hemen hemen hepsinde en önemli karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Tony Stark abimiz, bu sayede kendisine çok geniş bir hayran kitlesi de edindi. Robert Downey Jr.'ın adeta "bu rolün insanı" dememize sebep olan oyunculuğunu da işin içine katarsak karşımıza unutulmayacak yüzlerce replik çıkıyor. Peki yer aldığı filmleri Disney+'tan izleyebileceğiniz Iron Man'i ne kadar iyi tanıdığınızı hiç düşündünüz mü?
Bugün sizlere Iron Man ve Tony Stark'la ilgili orta - zor seviyede bir test yapacağız. Bu testteki sorulara cevaplayarak Iron Man'e ne kadar hakim olduğunuzu sizler de hesaplayabilirsiniz.
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1) İlk Iron Man filminin giriş sahnesinde çalan şarkının ismi ne?
A) AC/DC - Highway to Hell
B) AC/DC - Back in Back
C) Survivor - Eye of The Tiger
D) Black Sabath - Iron Man
2) Iron Man 3'ün gerçek kötüsü kimdir?
A) Justin Hammer
B) Mandarin
C) Ivan Vanko
D) Aldrich Killian
3) Avengers: Endgame'de Tony Stark'ın kendisine sarılmasının ardından Peter Parker ne demiştir?
A) Seni çok özledim Bay Tony Stark.
B) Bu iyi geldi.
C) Teşekkürler Bay Stark
D) Çok korkunçtu.
4) Iron Man 1'de teröristlerin elinden kurtulan Tony Stark'ın yapmak istediği iki şeyden ilki nedir?
A) Döner yemek
B) Basın açıklaması yapmak
C) Uyumak
D) Çizburger yemek
5) Tony Stark'ın kızı babasını kaç kez seviyordu?
A) 600 kez
B) 3000 kez
C) 1 milyon kez
D) 3600 kez
6) Aşağıdaki ülke isimlerinden hangisi Iron Man 2'de Tony Stark'ın duruşmada açtığı videolarda Demir Adam zırhını kopyalayan ülkelerden biridir?
A) Rusya
B) Çin
C) İngiltere
D) İran
7) Avengers: Endgame'de uzayda mahsur kalan Tony Stark'ı kim kurtarmıştır?
A) Rocket Raccoon
B) Starlord
C) Captain Marvel
D) Drax
8) Iron Man 1'de Tony Stark çarparak hangi uçağın düşmesine neden olmuştur?
A) F16
B) F22 Raptor
C) F35
D) Su-57
9) Iron Man 2'de Tony Stark'ın Formula 1 arabasıyla yarıştığı pist nerededir?
A) Fransa
B) İtalya
C) ABD
D) İspanya
10) Iron Man 1'de ilk kez yeni kostümüyle uçmaya hazırlanan Tony Stark, Jarvis'e hangi sözü söylemiştir?
A) Jarvis! Bazen daha yürümeyi öğrenmeden koşman gerekir.
B) Jarvis! Verileri işlemeyi boşver. Şimdi uçma zamanı.
C) Jarvis! Gücü Yüzde 60 yap.
D) Jarvis! Hayat bekleyenler için değildir.
11) Iron Man 3'de Tony Stark teröristlere hodri meydan diyerek açık adresini vermişti. Bu adres neydi?
A) 10345 Washington DC. 53423
B) 10880 Malibu Point. 90265
C) 4022 New York Manhatten. 54234
D) 32451 Florida. 65342
12) Avengers'ta Thor'un yıldırımıyla çarpılan Iron Man'in gücü yüzde kaça çıkmıştır?
A) Yüzde 250
B) Yüzde 475
C) Yüzde 1245
D) Yüzde 100
13) Iron Man 2'de Tony Stark'ı hem hayatta tutan hem de zehirleyen madde neydi?
A) Uranyum
B) Paladyum
C) Titanyum
D) Toryum
14) Iron Man 1'de teröristlerin tutsağıyken Tony Stark'ın hayatını kurtaran adamın ismi ne?
A) Aldrich Killian
B) Ho Yinsen
C) Raza
D) Pratt
15) Avengers'ta savaşın ardından Tony Stark ne yemek istemiştir?
A) Döner
B) Hamburger
C) Kebap
D) Donut
16) Iron Man 2'de Justin Hammer'ın War Machine'e eklenmesi için sattığı küçük füzenin ismi nedir?
A) Ex Wife
B) Cuban
C) Hammer
D) Litte Bomb
17) Avengers: Age of Ultron filminde Thor'un Bifrost'la gittiği sahnenin ardından Tony Stark ne demiştir?
A) Şunun nasıl çalıştığına bir bakmalıyım.
B) Bu adamın çim bakımına hiç saygısı yok.
C) Dikkatli git.
D) Bahçıvan görmemiştir umarım.
18) Avengers: Endgame'de Thanos'un elinden taşları alan Tony Stark, parmak şıklatmadan önce ne demiştir?
A) Ben öngörülemezim
B) Kızım için.
C) Ben de Iron Man.
D) Sen kaybettin.
19) Iron Man 1'de Tony Stark'ı kaçıran terörist grubunun ismi ne?
A) El-Maw
B) 10 halka
C) Manakin
D) 12 adam
20) Iron Man 3'de son anda Tony Stark'in imdadına yetişen kostümün adı nedir?
A) Model 42
B) Model Pepper
C) Model Iron 5
D) Model 35
21) Avengers: Infinity War filminde Hulk'a dönüşmeye çalışan ama başaramayan Bruce Banner'a Tony Stark ne dedi?
A) Bütün gün seni bekleyemem.
B) Beni büyücülere rezil ediyorsun.
C) Sana noldu böyle?
D) Şu an Hulk'a ihtiyacım var.
22) Avengers: Endgame'de Tony Stark geçmişe gittiğinde babasıyla karşılaşmıştı. Babası Howard Stark, o sırada kimi arıyordu?
A) Grand Ward
B) Doktor Zola
C) Doctor Pym
D) Jarvis
23) Iron Man 2'de Tony'nin karşısına çıkan kötü adamın ismi nedir?
A) Ivan Vanko
B) Baron Zemo
C) Tikhon Vanko
D) Makar Zemo
24) Avengers Endgame'de Thanos'la dövüşe hazırlanırken Thor'un "Tuzak olduğunu biliyorsun değil mi?" sözüne Tony Stark ne demiştir?
A) Fark etmez.
B) Her ne olursa olsun.
C) Evet, umurumda değil.
D) Asıl tuzağı biz ona sunucaz.
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