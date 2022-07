Zengin süper kahramanımız Tony Stark'a ne kadar hakimsin? Bugün sizlere yalnızca gerçek Iron Man hayranlarının tamamını doğru cevaplayabileceği bir test hazırladık. Bu testi çözerek siz de Iron Man dünyasına ne kadar hakim olduğunuzu görebilirsiniz.

Marvel Sinematik Evreni'nin en çok sevilen süper kahramanlarından biri olan Iron Man, kendine ait 3 filme ek olarak bazı MCU filmlerinde yer aldı. Yer aldığı filmlerin hemen hemen hepsinde en önemli karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Tony Stark abimiz, bu sayede kendisine çok geniş bir hayran kitlesi de edindi. Robert Downey Jr.'ın adeta "bu rolün insanı" dememize sebep olan oyunculuğunu da işin içine katarsak karşımıza unutulmayacak yüzlerce replik çıkıyor. Peki yer aldığı filmleri Disney+'tan izleyebileceğiniz Iron Man'i ne kadar iyi tanıdığınızı hiç düşündünüz mü?

Bugün sizlere Iron Man ve Tony Stark'la ilgili orta - zor seviyede bir test yapacağız. Bu testteki sorulara cevaplayarak Iron Man'e ne kadar hakim olduğunuzu sizler de hesaplayabilirsiniz.

Sizler de Disney+ dünyası ile tanışmak isterseniz; buradaki bağlantıyı kullanarak aylık 34,99, yıllık 349 TL’lik avantajlı fiyatlara ulaşabilirsiniz.

1) İlk Iron Man filminin giriş sahnesinde çalan şarkının ismi ne?

A) AC/DC - Highway to Hell

B) AC/DC - Back in Back

C) Survivor - Eye of The Tiger

D) Black Sabath - Iron Man

Cevap için tıkla!

2) Iron Man 3'ün gerçek kötüsü kimdir?

A) Justin Hammer

B) Mandarin

C) Ivan Vanko

D) Aldrich Killian

Cevap için tıkla!

3) Avengers: Endgame'de Tony Stark'ın kendisine sarılmasının ardından Peter Parker ne demiştir?

A) Seni çok özledim Bay Tony Stark.

B) Bu iyi geldi.

C) Teşekkürler Bay Stark

D) Çok korkunçtu.

Cevap için tıkla!

4) Iron Man 1'de teröristlerin elinden kurtulan Tony Stark'ın yapmak istediği iki şeyden ilki nedir?

A) Döner yemek

B) Basın açıklaması yapmak

C) Uyumak

D) Çizburger yemek

Cevap için tıkla!

5) Tony Stark'ın kızı babasını kaç kez seviyordu?

A) 600 kez

B) 3000 kez

C) 1 milyon kez

D) 3600 kez

Cevap için tıkla!

6) Aşağıdaki ülke isimlerinden hangisi Iron Man 2'de Tony Stark'ın duruşmada açtığı videolarda Demir Adam zırhını kopyalayan ülkelerden biridir?

A) Rusya

B) Çin

C) İngiltere

D) İran

Cevap için tıkla!

7) Avengers: Endgame'de uzayda mahsur kalan Tony Stark'ı kim kurtarmıştır?

A) Rocket Raccoon

B) Starlord

C) Captain Marvel

D) Drax

Cevap için tıkla!

8) Iron Man 1'de Tony Stark çarparak hangi uçağın düşmesine neden olmuştur?

A) F16

B) F22 Raptor

C) F35

D) Su-57

Cevap için tıkla!

9) Iron Man 2'de Tony Stark'ın Formula 1 arabasıyla yarıştığı pist nerededir?

A) Fransa

B) İtalya

C) ABD

D) İspanya

Cevap için tıkla!

10) Iron Man 1'de ilk kez yeni kostümüyle uçmaya hazırlanan Tony Stark, Jarvis'e hangi sözü söylemiştir?

A) Jarvis! Bazen daha yürümeyi öğrenmeden koşman gerekir.

B) Jarvis! Verileri işlemeyi boşver. Şimdi uçma zamanı.

C) Jarvis! Gücü Yüzde 60 yap.

D) Jarvis! Hayat bekleyenler için değildir.

Cevap için tıkla!

11) Iron Man 3'de Tony Stark teröristlere hodri meydan diyerek açık adresini vermişti. Bu adres neydi?

A) 10345 Washington DC. 53423

B) 10880 Malibu Point. 90265

C) 4022 New York Manhatten. 54234

D) 32451 Florida. 65342

Cevap için tıkla!

12) Avengers'ta Thor'un yıldırımıyla çarpılan Iron Man'in gücü yüzde kaça çıkmıştır?

A) Yüzde 250

B) Yüzde 475

C) Yüzde 1245

D) Yüzde 100

Cevap için tıkla!

13) Iron Man 2'de Tony Stark'ı hem hayatta tutan hem de zehirleyen madde neydi?

A) Uranyum

B) Paladyum

C) Titanyum

D) Toryum

Cevap için tıkla!

14) Iron Man 1'de teröristlerin tutsağıyken Tony Stark'ın hayatını kurtaran adamın ismi ne?

A) Aldrich Killian

B) Ho Yinsen

C) Raza

D) Pratt

Cevap için tıkla!

15) Avengers'ta savaşın ardından Tony Stark ne yemek istemiştir?

A) Döner

B) Hamburger

C) Kebap

D) Donut

Cevap için tıkla!

16) Iron Man 2'de Justin Hammer'ın War Machine'e eklenmesi için sattığı küçük füzenin ismi nedir?

A) Ex Wife

B) Cuban

C) Hammer

D) Litte Bomb

Cevap için tıkla!

17) Avengers: Age of Ultron filminde Thor'un Bifrost'la gittiği sahnenin ardından Tony Stark ne demiştir?

A) Şunun nasıl çalıştığına bir bakmalıyım.

B) Bu adamın çim bakımına hiç saygısı yok.

C) Dikkatli git.

D) Bahçıvan görmemiştir umarım.

Cevap için tıkla!

18) Avengers: Endgame'de Thanos'un elinden taşları alan Tony Stark, parmak şıklatmadan önce ne demiştir?

A) Ben öngörülemezim

B) Kızım için.

C) Ben de Iron Man.

D) Sen kaybettin.

Cevap için tıkla!

19) Iron Man 1'de Tony Stark'ı kaçıran terörist grubunun ismi ne?

A) El-Maw

B) 10 halka

C) Manakin

D) 12 adam

Cevap için tıkla!

20) Iron Man 3'de son anda Tony Stark'in imdadına yetişen kostümün adı nedir?

A) Model 42

B) Model Pepper

C) Model Iron 5

D) Model 35

Cevap için tıkla!

21) Avengers: Infinity War filminde Hulk'a dönüşmeye çalışan ama başaramayan Bruce Banner'a Tony Stark ne dedi?

A) Bütün gün seni bekleyemem.

B) Beni büyücülere rezil ediyorsun.

C) Sana noldu böyle?

D) Şu an Hulk'a ihtiyacım var.

Cevap için tıkla!

22) Avengers: Endgame'de Tony Stark geçmişe gittiğinde babasıyla karşılaşmıştı. Babası Howard Stark, o sırada kimi arıyordu?

A) Grand Ward

B) Doktor Zola

C) Doctor Pym

D) Jarvis

Cevap için tıkla!

23) Iron Man 2'de Tony'nin karşısına çıkan kötü adamın ismi nedir?

A) Ivan Vanko

B) Baron Zemo

C) Tikhon Vanko

D) Makar Zemo

Cevap için tıkla!

24) Avengers Endgame'de Thanos'la dövüşe hazırlanırken Thor'un "Tuzak olduğunu biliyorsun değil mi?" sözüne Tony Stark ne demiştir?

A) Fark etmez.

B) Her ne olursa olsun.

C) Evet, umurumda değil.

D) Asıl tuzağı biz ona sunucaz.

Cevap için tıkla!

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic başta olmak üzere dünyanın en ünlü yayıncılarının içeriklerine uygun fiyatlarla ulaşmak isterseniz, buraya tıklayarak Disney+ dünyasıyla tanışabilirsiniz.