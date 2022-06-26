En çok sevilen süper kahramanlardan olan Örümcek Adam'ı ne kadar iyi tanıyorsun? Bugün sizlere Örümcek Adam bilginizi test edebileceğiniz bazıları son derece zor sorulardan oluşan bir test hazırladık.

Marvel'ın efsane ismi Stan Lee'nin ölümsüz karakteri Spider-Man (Örümcek Adam), 2000'li yılların başından itibaren pek çok filmle karşımıza çıktı. Tobey Maguire'in hayat verdiği üçlemeyle çocukluğumuzdaki muhteşem süper kahraman olan Örümcek Adam, daha sonrasında başına "İnanılmaz" ibaresi konularak ikinci bir seri olarak karşımıza çıktı. Bu süreçte tamamen Fox'un elinde olan süper kahramanımız, Fox ve Disney'in anlaşması sonucu Marvel Sinematik Evreni'ne dahil oldu. Bu 3 seriye bağlı toplamda 8 solo filmi çıkan süper kahramanımızın Marvel Sinematik Evreni'nde yer aldığı başka filmler de bulunuyor. Örümcek Adam filmlerini 24 Haziran'dan itibaren Disney+'da izleyebileceğinizi hatırlatalım.

Bugün sizler için engin Örümcek Adam bilgilerinizi zorlayabileceğiniz bir test hazırladık. Toplamda 20 sorudan oluşan bu testteki soruları cevaplandırarak ne kadar iyi bir Örümcek Adam hayranı olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Testimizdeki sorularda çizgi roman ve filmler yer almıyor. Toplamda 3 Örümcek Adam serisi ve Marvel Sinematik Evreni'nde yer alan filmlerden derlediğimiz soruların bazıları sizi bir miktar zorlayabilir. O zaman hadi gelin mahallenin süper kahramanı Örümcek Adam'ı ne kadar iyi tanıyabildiğinizi kanıtlayacak testimize geçelim.

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Örümcek Adam dünyasına ne kadar hakimsin?

1) İlk Örümcek Adam filmindeki Green Goblin'i hangi aktör canlandırmıştır?

A) Neil Ross

B) Willem Dafoe

C) Jorma Taccone

D) Andy Serkis

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2) Peter Parker'ın fotoğrafçılık yaptığı gazetenin ismi ne?

A) Daily News

B) Daily Bugle

C) Times

D) The New York Times

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3) 3 farklı seriye sahip Örümcek Adam filmlerinde süper kahramanımızı sırasıyla hangi oyuncular canlandırmıştır?

A) Tom Holland - Andrew Garfield - Tobey Maguire

B) Andrew Garfield - Tobey Maguire - Tom Holland

C) Tobey Maguire - Tom Holland - Andrew Garfield

D) Tobey Maguire - Andrew Garfield - Tom Holland

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4) İlk serideki Örümcek Adam 2 filminde Doctor Octavius'un Peter Parker'ın kişiliğiyle ilgili söylediği şey ne?

A) Güçlü ama iyi

B) Hem zeki hem de çalışkan

C) Yetenekli ama çocuk

D) Zeki ama tembel

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5) Marvel Sinematik Evreni'ne bağlı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde hangi karakter paralel evrenden gelmemiştir?

A) Dr. Octavius

B) Electro

C) Doctor Strange

D) Green Goblin

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6) İlk serideki Örümcek Adam 3 filminde şehrin anahtarını alacak Peter Parker'a Stan Lee ne demiştir?

A) Beklemek. Nefret ettiğim şey beklemek.

B) Bence bir kişi bile farklılık yaratabilir. O kadar.

C) Sevinç de paylaşılan bir şeydir. Açıklamalar bekleyebilir.

D) Çaresizlik insana her şeyi yaptırır.

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7) 2002 yapımı ilk Örümcek Adam filminde Peter Parker, baktığı gazete ilanında güreşmesi karşılığında kaç dolar para alacaktı?

A) 1000 Dolar

B) 3000 Dolar

C) 500 Dolar

D) 100 Dolar

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8) İkinci seri olan İnanılmaz Örümcek Adam'da Peter Parker'ın sevdiği kızın ismi ne?

A) Mary Jane Watson

B) Gwen Stacy

C) Michelle Jones

D) May Watson

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9) Marvel Sinematik Evreni'ne bağlı Örümcek Adam: Evden Uzakta filminde, Peter Parker'ın "Elemant"lerle karşılaştığı ilk şehir neresi?

A) Roma

B) New York

C) Venedik

D) Prag

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10) İlk Örümcek Adam filminde Ben amca, Peter Parker'a hangi öğüdü vermiştir?

A) Sevgi bu dünyadaki en büyük güçtür.

B) Gücünü iyilik için kullan.

C) Unutma, büyük güçle birlikte büyük sorumluluk gelir.

D) Yalnızca güçlüler ayakta kalır.

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11) İlk serideki Örümcek Adam 2 filminde Doktor Octavius'un karısının ismi nedir?

A) Ashley Octavius

B) Rosalie Octavius

C) Rey Octavius

D) Gwen Octavius

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12) Hangisi bu zamana kadarki filmlerde Örümcek Adam'ın rakibi olmamıştır?

A) Green Goblin

B) Electro

C) The Rhino

D) Whiplash

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13) İlk serideki Örümcek Adam 2 filminde Doktor Octavius, Harry Osborne'dan hangi maddeyi istemiştir?

A) Paladyum

B) Tirityum

C) Karanlık madde

D) Silisyum

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14) İlk serideki Örümcek Adam 3 filminde Venom, neyden rahatsız olur?

A) Çınlayan yüksek metal sesi

B) Suya maruz kalmak

C) Yükseklik

D) Bıçak saplanması

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15) Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde Örümcek Adam'ı oynayan oyuncunun adı nedir?

A) Tobey Maguire

B) Tom Holland

C) Andrew Garfield

D) Tom Hardy

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16) İkinci serinin ilk filmi İnanılmaz Örümcek Adam'da Peter Parker'ın lisede kavga ettiği çocuğun ismi ne?

A) Jack

B) Curt

C) Harry

D) Flash

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17) İkinci serideki İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminde Electro karakterinin asıl ismi nedir?

A) Harry Osborn

B) Max Dillon

C) Eddie Brock

D) Thomas Haden

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18) Marvel Sinematik Evreni'ne bağlı üçüncü Örümcek Adam serisinde Peter Parker'ın en yakın arkadaşı kimdir?

A) Jon Favreau

B) Ned Leeds

C) Brad Davis

D) Betty Brant

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19) Marvel Sinematik Evreni'ne bağlı Örümcek Adam: Evden Uzakta filminde Tony Stark'ın Peter Parker'a bıraktığı gözlük, ne söylendiğinde aktif oluyordu?

A) Edith

B) Pepper Potts

C) Morgan

D) Stark

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20) Avengers: Endgame filminde Peter Parker'ın Tony Stark'a söylediği son cümleler nedir?

A) Bay Tony Stark, sesimi duyuyor musun Tony.

B) Biz kazandık! Başardınız efendim başardınız. Özür dilerim. Tony.

C) Özür dilerim efendim. Dayanın.

D) İyileşeceksin Tony. Lütfen.