Harry Potter tutkunları toplanın. Bugün sizlere en çok beğeni alan yoruma lisanslı Mürver Asa hediye edeceğimiz son derece zorlu bir test hazırladık. Testi çözerken eğlenip yorumlarda da hediye kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Çocukluğumuz, gençliğimiz ve dahası... Filmleri ve kitaplarıyla hepimizin içinde yer almak istediği bir evren olan Harry Potter, bize çok güzel anılar bıraktı. Samimi arkadaşlığı, sıcacık aile yapısı ve korkunç düşmanlarıyla çok özel bir yapım olan Harry Potter, son filminin çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok geniş bir hayran kitlesine sahip. Kitaplarının yanında asa, not defteri, bardak ve daha pek çok lisanslı ürünü satılan Harry Potter, tüm dünyaya açılmış devasa bir marka.

Eğer sen de Harry Potter'la büyüdüysen senin için güzel bir test hazırladık. Şimdiden söylüyorum bu test o kadar da kolay değil. Bütün soruları doğru bilmek sadece çok sağlam Potter hayranları; yani "Potterhead"lerin başarabileceği bir şey olacak. Eğer tüm sorulara doğru cevap verebilirseniz kendinizi ortamlarda "Potterhead" olarak tanıtabilirsiniz.

Yaptığı yorum en çok beğeni alan takipçimize Mürver Asa hediye ediyoruz.

Üstelik bu testle birlikte bir takipçimize güzel bir anı olması adına uğruna büyücülerin öldürüldüğü, Harry Potter dünyasının en önemli asası olan Mürver Asa'yı hediye ediceğiz. Warner Bros. lisansına sahip olan ve özel kutusuyla birlikte gelecek asaya sahip olmak için yapmanız gereken tek bir şey var. O da bu içeriğin altına yorum yapmak. Yapılan yorumlar arasında en çok beğeni alan yoruma sahip kişi asanın sahibi olacak. Beğeni sayıları 30 Haziran 2022 saat 23.59'a kadar sayılmaya devam edilecek. Bu süreye kadar yaptığı yorum en fazla beğeni alan kişi Mürver Asa'nın sahibi olacak.

Şimdi sizlere Dumbledore'un asası Mürver Asa'ya sahip olmak için dikkat etmeniz gereken detaylardan bahsedeceğiz. Öncelikle yapacağınız yorumu ziyaretçi hesabıyla yapmamalısınız. Size ulaşabilmemiz için Webtekno hesabına giriş yapıp yorumunuzu bu şekilde yapmalısınız. Ayrıca yorumunuzun onaylaması için içerisinde küfür, argo, nefret söylemi ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek söylemlerde bulunmamanız gerekiyor. Ayrıca Webtekno'da çalışan veya çalışan yakınıysanız da çekilişe katılamayacağınızı bildirelim.

En çok beğeni alan yoruma sahip kullanıcının Webtekno.com'da kayıtlı olduğu mail adresine 1 Temmuz 2022'de bir mail gönderilecek ve 6 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar geri dönmesi beklenecek. Eğer bu süreçte geri dönüş yapılmazsa en fazla ikinci yorumu alan kullanıcıya bu hak tanınacak. Bu süreçte ödülü kazanan kişinin hiçbir ücret ödemeyeceğini, tüm kargo sürecinin bize ait olduğunu belirtelim. O zaman şimdi testimize geçiyoruz. Ayrıca güzel yorumlarınızı da bekliyoruz.

Harry Potter evrenine ne kadar hakimsin?

Not: Testin cevapları Webtekno mobil uygulamasında görünmeyebilir. Instagram Hikayeler veya tarayıcı üzerinden sorun yaşamadan testi tamamlayabilirsiniz.

1) Hangi nesne hortkuluk değildir?

A) Tom Riddle'ın günlüğü

B) Helga Hufflepuff'ın kupası

C) Rowena Ravencloaw'ın kayıp diademi

D) Godrid Gyriffindor'un kılıcı

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2) Harry Potter'ın yanlarında kaldığı Dursley ailesinin adresi nedir?

A) 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey

B) Gardes Wisley, Wooking, Surrey

C) 7 Trident, Leavesden, Watford

D) 98 Oakwood Rd, Bricket Wood, St Albans

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3) Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde seherbaz Alastor Moody'i yakalayıp çok özlü iksirle onun kimliğine bürünen ölüm yiyen kimdir?

A) Viktor Krum

B) Igor Karkaroff

C) Peter Pettigrew

D) Barty Crouch Jr.

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4) Hangi Harry Potter karakteri safkan değildir?

A) Harry Potter

B) Lord Voldemort

C) Arthur Weasley

D) Sirius Black

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5) Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nda Albus Dumbledore'un yerine geçen müdür kimdir?

A) Severus Snape

B) Dolores Umbridge

C) Minerva McGonagall

D) Lucius Malfoy

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6) Hermoine Granger'ın kedisinin ismi nedir?

A) Nagini

B) Hedwig

C) Crookshanks

D) Fang

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7) Harry Potter'ın ilk süpürgesini kim hediye etmiştir?

A) Albus Dumbledore

B) Minerva McGonagall

C) Molly Weasley

D) Sirius Black

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8) Harry dışında kehanetin tüm şartlarını karşılayan, Harry'le aynı gün doğan kişi kimdir?

A) Neville Longbottom

B) Ron Weasley

C) Luna Lovegood

D) Draco Malfoy

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9) Ruh emicileri uzak tutmak için kullanılan büyü nedir?

A) Wingardium Leviosa

B) Expecto Patronum

C) Riddikulus

D) Imperio

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10) Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda büyücü santrancı oynarlarken Ron'un yaptığı son hamle nedir?

A) At H3'e

B) At G6'ya

C) At B1'e

D) At E5'e

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11) Dünyanın en güçlü asası olan Mürver Asa'nın sondan bir önceki efendisi kimdir?

A) Severus Snape

B) Lord Voldemort

C) Harry Potter

D) Draco Malfoy

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12) Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Part 2'de Neville Longbottom'ın aşık olduğunu itiraf ettiği kişi kimdir?

A) Hermoine Granger

B) Cho Chang

C) Luna Lovegood

D) Ginny Weasley

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13) Gyriffindor binasının hayaleti kimdir?

A) Neredeyse Kafasız Nick

B) Şişman Keşiş

C) Kanlı Baron

D) Mızmız Myrtle

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14) Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filminde Harry'nin mahkemeye çıkmasına neden olan büyü nedir?

A) Aveda Kadevra

B) Expecto Patronum

C) Imperio

D) Bombarda

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15) Weasley ailesinin toplamda kaç çocuğu vardır?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

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16) Harry Potter, Üç Büyücü Turnuvası'ndan kazandığı parayı ne yapmıştır?

A) Cedrig Diggory'nin ailesine vermiştir.

B) Kendi banka hesabına yatırmıştır.

C) Fred ve George Weasley'e şaka dükkanı açmaları için vermiştir.

D) Bütün sene parayı hunharca yemiştir.

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17) Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda Profesör McGonagall'ın Hogwarts'ı koruyacak heykelleri görevlerine çağırmak için kullandığı sihir nedir?

A) Fianto Duri

B) Piertotum Locomotor

C) Protego Maxima

D) Repello Inimicum

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18) Harry Potter ve Sırlar Odası'nda basilisk tarafından öldürülerek tuvalette hayalet olarak kaldığını öğrendiğimiz kızın ismi nedir?

A) Lavender Brown

B) Mızmız Myrtle

C) Cho Chang

D) Bertha Jorkins

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19) Harry Potter'ın eniştesi Vernon Dursley'nin kız kardeşinin ismi nedir?

A) Marge Dursley

B) Narcissa Dursley

C) Petunia Dursley

D) Molly Dursley

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20) Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda Hogwarts'ın etrafına yapılan koruma büyülerinin doğru sırası nedir?

A) Protego Maxima, Repello Inimicum, Fianto Duri

B) Repello Inimicum, Protego Maxima, Fianto Duri

C) Protego Maxima, Fianto Duri, Repello Inimicum

D) Fianto Duri, Repello Inimicum, Protego Maxima

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Bugün sizlere gerçek Harry Potter tutkunlarının çözebileceği test hazırladık. Peki sizler kaç soruya doğru cevap verdiniz? Ayrıca ödüllü test içeriklerinin daha fazla gelmesini istiyor musunuz? Düşüncelerinizi aktarmak ve Mürver Asa kazanma şansı yakalamak için yorumlar kısmında buluşalım.