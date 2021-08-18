Geçtiğimiz dakikalardan bu yana pek çok sosyal medya kullanıcısı Türkiye İş Bankası'nın hizmetlerine erişemediğine dair bilgi paylaştı. İş Bankası'ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama yok.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin en büyük bankalarından birisi olan Akbank’ta müşteriler, 43 saat boyunca bankadan herhangi bir hizmet alamamıştı. Bu durum, tüm banka müşterilerinde endişeye yol açmışken son dakikalarda Türkiye’nin en büyük özel bankası Türkiye İş Bankası’nda da sorunlar baş göstermeye başladı.

Birçok İş Bankası müşterisi, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda bankanın çeşitli hizmetlerine erişemediklerini dillendirdi. Bankanın internet ve mobil bankacılık hizmetleri, POS cihazları ve ATM’lerinden hizmet alınamıyor. Bununla birlikte bankanın müşteri hizmetlerine de ulaşılamadığı aktarılıyor.

Mobil bankacılıkta bu hata gözüküyor:

Sorunun çözüldüğü aktarılıyor:

Saat 01.30 itibarıyla birçok İş Bankası müşterisi, bankanın mobil bankacılık hizmetine erişebildiklerini aktardı. Öte yandan ATM'lerdeki sorunun devam ettiği bildirildi.

İş Bankası, sorunun çözüldüğünü açıkladı:

Sosyal medyada müşterilerine İş Bankası Destek hesabı üzerinden cevap veren banka, sistemlerde yaşanan sorunun giderildiğini açıkladı.