İş Başvurularında Yanıt Alınamamasının 7 Nedeni

İşsizlik, çağımızın en büyük problemlerinden birisi. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte iş başvuruları da online bir şekilde yapılmaya başlandı. Fakat online yapılan iş başvurularında çoğu zaman firmalar geri dönüş yapmıyor. İşte iş başvurularınızda geri dönüş alamamanızın 7 nedeni.

İnternet üzerinden yapılan iş başvurularında çoğu zaman geri dönüş almak mümkün olmuyor. Bu da iş arayan kişilerde birkaç başarısız denemeden sonra depresyona neden oluyor.

Stresli bir 'iş' olan iş arama dönemlerinde eğer sizler de internet üzerinden iş başvurusu yapıp herhangi bir geri dönüş alamadıysanız bunun bazı temel sebepleri olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle, online iş başvurularında neden yanıt alınamadığını ve neler yapmak gerektiğini listeledik.

Bu iş için ne kadar niteliklisiniz?

Unutmayın ki bir firmaya sizin gibi iş başvurusu yapan yüzlerce kişi olabilir. Çoğu, kişi firmanın istediği niteliklere uygun kişiler değil. Bu yüzden öncelikle bu iş için ne kadar niteliklisiniz ve bu pozisyon size ne kadar uygun bunları ölçün. Eğer “ne iş olsa yaparım” diyenlerdenseniz ne yazık ki işverenlerin geri dönüş yapmadığı kişi grupları içerisinde yer alıyorsunuz demektir. Çünkü bir işveren, çalışanının nitelikli ve o iş için uygun olmasını ister. Peki bütün bu zorlukları aşmanın ve iyi bir iş sahibi olmanın sırrı nedir?

Pozisyon için aranan özellikler

Her iş ilanında aranan bazı şartlar vardır. 3-5 yıl arası deneyim, ilgili bölümden mezun olmak, yabancı dil bilgisi, askerlik durumu gibi birçok şart aranır. Eğer bu şartlardan birisini veya birkaçını yerine getirmediyseniz firmanın size geri dönüş yapmama ihtimali oldukça yüksek. Bu yüzden hayal kırıklığına uğramamak adına size uygun olmayan işlere başvurmaktan kaçının.

İmla hatalarından sıyrılmış ve optimize edilmiş özgeçmiş

Özgeçmiş hazırlarken imla hatalarından kesinlikle kaçınmanız gerekiyor. Ardından özgeçmişinizi ve başvuracağınız ilanı birbiriyle optimize edin. İşverenlerin görmek istediği bazı anahtar kelimeler vardır. Aranan nitelikler kısmında bu anahtar kelimelere yer verilmiştir. Örneğin esnek çalışma saatleri veya tecrübe gibi. Eğer bu anahtar kelimeleri ön yazınızda veya özgeçmişinizde belirtmediyseniz ne yazık ki geri aranmanız çok zor.

İyi bir özgeçmişe sahip olmak

İyi bir özgeçmişe sahip olmak, işveren için son derece önemlidir. Özellikle özgeçmişinizin basit ama etkili bir dili olması işvereni etkileyen bir unsurdur. Özgeçmiş hazırlarken daha dikkat çekici olması açısından okunmayacak yazı biçimleri kullandıysanız veya uzunca sayfalardan oluşan bir özgeçmiş hazırladıysanız geri aranmama olasılığınız yüksektir. Bu yüzden özgeçmişinize önem verin.

İşverene dürüst olmak

İnternet üzerinden yaptığınız iş başvurularında özgeçmişiniz ve kendi tanıtım yazınız uyuşmuyorsa işveren sizin dürüst olmadığınızı düşünür. Ufak ve önemsiz gibi düşündüğünüz detaylar aslında oldukça önemlidir. Bu yüzden özgeçmişiniz ve tanıtım yazınız arasında bilgi eksikliğinin olmaması gerekiyor.

Firmalar iş ilanında bazı değişikliklere gidebilir

Unutmayın iş aramanın kendisi de bir iştir. Bu yüzden iş arama sürecini asla hafife almayın. İş ilanları verildikten sonra kendinizi doğru analiz edin. Bu işe uygun olup olmadığınız, hangi firmada çalışmak istediğiniz ve çalışma koşullarının size uygunluğu son derece önemli. Ne kadar erken iş başvurusu yaparsanız o kadar iyi. Başvuru yaptıktan sonra ilanı takip etmeye devam edin, firmalar iş ilanında bazı değişikliklere gidebilir.

İşverenler tarafından nasıl fark edilirim?

İş sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki işverenler tarafından nasıl fark edilirsiniz? İşte cevabı;

Başvurmak istediğiniz şirketleri sosyal medyada takip edin

İşverenlerin kim olduğunu bulun ve onları sosyal medyadan takip edin. İşveren ve kurum hakkındaki tüm bilgileri toplayın. Adeta Can Manay misali firmayı iyice gözlemleyin ve son yenilikleri takip edin. Bu durum işvereni oldukça etkileyecektir.

Bir blog açın

Kendi ilgi alanınızı belirleyin ve onun hakkında yazılar yazın. Unutmayın ki sosyal medya artık çok güçlü bir konumda. Eğer internet üzerinde sıkı takipçileriniz varsa birçok kurumun ve işverenin dikkatini çekersiniz.

Özgeçmişinizle ilgili profesyonel destek alın

Eğer özgeçmişinizin güzel olmadığını düşünüyorsanız bu konuda yardım alın. Bu konuda yetkin kişilerle birlikte daha iyi bir özgeçmiş hazırlayarak firmaların dikkatini çekmeyi başarabilirsiniz. Önerilere her zaman açık olun ve özgeçmişinizde değişikliğe gitmekten çekinmeyin.

Sosyal ağlar

Sosyal medya hesaplarınızı aktif kullanın. Klişe gibi gözükse de çoğu zaman işe yarayan bir yöntemdir. İnternet üzerinde görünür olmaktan çekinmeyin. İlgi alanınızla ilgili gelişmeleri sık sık takip edin.