iShowSpeed, Bir İnsansı Robotu "Dövdüğü" Gerekçesiyle Davalık Oldu [Video]

iShowSpeed, eylül ayında saldırdığı insansı robot nedeniyle davalık oldu. Rizzbot isimli robotun geliştiricisi, yaşanan maddi zarar nedeniyle tazminat istiyor. Tarafların anlaşıp anlaşmayacakları ise şimdilik belli değil.

Dünyanın en popüler içerik üreticilerinden iShowSpeed, bu kez çok ilginç bir gelişme ile gündemde. Eylül ayında yayımlanan bir videoda yaşananlar, ünlü fenomenin davalık olmasına neden olmuş durumda. iShowSpeed, bir insansı robota saldırdığı için mahkemeye verildi. Gelin bu garip olayın detaylarına geçelim.

iShowSpeed, Eylül 2025 Rizzbot isimli bir insansı robot hakkında canlı yayın gerçekleştirdi. Bu canlı yayın sırasında robotla eğlenen fenomen, sonradan sinirlerine hakim olamadı ve insansı robota saldırdı. İşte Rizzbot ekibi de tam olarak bu yaşananlardan ötürü iShowSpeed'e dava açtı. Şirket, yaşanan olay nedeniyle çok büyük maddi zarara uğradığını iddia ediyor.

İşte dava dilekçesindeki detaylar:

Rizzbot ekibinin dava dilekçesinde iShowSpeed'in saldırdığı insansı robotun büyük ölçüde kullanılamaz hâle geldiği ifade ediliyor. Yapılan açıklamaya göre robotun gözleri görmez olmuş, yürüyemez duruma gelmiş. Geliştirici ekip, söz konusu yayında yaşananların kendi rızaları dışında gerçekleştiğini, iShowSpeed ekibiyle görüştüklerini ancak görüşmeler tıkandığı için dava açmaya karar verdiklerini ifade ediyor.

Rizzbot tarafından açılan dava, sadece insansı robotta meydana gelen hasarla ilgili de değil. Ekibin açıklamasında robotun kullanılamaz duruma gelmesinin ardından içerik üretilemediği ve bundan kaynaklı olarak görüntüleme sayılarında yüzde 70'ten fazla düşüş olduğu ifade diliyor. Sosyal medyada fazlasıyla aktif olan Rizzbot ekibi, hesapların da zarar gördüğünü ifade ediyor.

iShowSpeed şimdilik sessizliğini koruyor. Rizzbot ise davanın henüz çok erken aşamada olduğunu belirtiyor. Yani tarafların anlaşma ihtimalleri hâlâ bulunuyor. Ancak olası bir anlaşmanın yaşanıp yaşanmayacağı şimdilik bilinmiyor.

iShowSpeed'in eylül ayında yayımlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: